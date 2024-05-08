Индия направила $500 000 в фонд ООН по борьбе с терроризмом
Постоянный представитель Индии в ООН Ручира Камбодж передала заместителю генерального секретаря Контртеррористического управления организации Владимиру Воронкову добровольный взнос страны в размере $500 000 в целевой фонд ООН по борьбе с терроризмом. Об этом сообщило постоянное представительство Индии при ООН.
«Взнос подтверждает неизменную приверженность Индии поддержке многосторонних усилий, возглавляемых ООН, в глобальной борьбе с бедствием терроризма», – говорится в сообщении.
Вклад Индии будет направлен на поддержку глобальных программ Управления ООН по борьбе с терроризмом.
«Они направлены на укрепление потенциала государств – членов Восточной и Южной Африки для борьбы с критическими проблемами финансирования терроризма и предотвращения передвижения террористов», – уточнили в постоянном представительстве Индии при ООН.
Совокупная финансовая поддержка Индии контртеррористическому фонду ООН составляет $2,55 млн.
24 марта глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе» в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.