Индия направила $500 000 в фонд ООН по борьбе с терроризмом

Постоянный представитель Индии в ООН Ручира Камбодж передала заместителю генерального секретаря Контртеррористического управления организации Владимиру Воронкову добровольный взнос страны в размере $500 000 в целевой фонд ООН по борьбе с терроризмом. Об этом сообщило постоянное представительство Индии при ООН.