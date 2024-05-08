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Индия направила $500 000 в фонд ООН по борьбе с терроризмом

Ведомости

Постоянный представитель Индии в ООН Ручира Камбодж передала заместителю генерального секретаря Контртеррористического управления организации Владимиру Воронкову добровольный взнос страны в размере $500 000 в целевой фонд ООН по борьбе с терроризмом. Об этом сообщило постоянное представительство Индии при ООН.

«Взнос подтверждает неизменную приверженность Индии поддержке многосторонних усилий, возглавляемых ООН, в глобальной борьбе с бедствием терроризма», – говорится в сообщении.

Вклад Индии будет направлен на поддержку глобальных программ Управления ООН по борьбе с терроризмом.

«Они направлены на укрепление потенциала государств – членов Восточной и Южной Африки для борьбы с критическими проблемами финансирования терроризма и предотвращения передвижения террористов», – уточнили в постоянном представительстве Индии при ООН.

Совокупная финансовая поддержка Индии контртеррористическому фонду ООН составляет $2,55 млн.

24 марта глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе» в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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