Володин оценил работу ушедшего в отставку правительства России

«Наша страна столкнулась с беспрецедентными вызовами и угрозами. За это время мы прошли пандемию, и правительству пришлось работать в этой, прямо сказать, непростой ситуации. Есть достижения и успехи, есть вопросы, над которыми надо работать. Нерешенных проблем остается еще много», – сказал Володин.