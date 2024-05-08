Володин оценил работу ушедшего в отставку правительства России
Правительство России работало в непростые для нашей страны периоды, в результате есть как успехи, так и нерешенные проблемы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос журналистов об оценке работы ушедшего в отставку кабмина.
«Наша страна столкнулась с беспрецедентными вызовами и угрозами. За это время мы прошли пандемию, и правительству пришлось работать в этой, прямо сказать, непростой ситуации. Есть достижения и успехи, есть вопросы, над которыми надо работать. Нерешенных проблем остается еще много», – сказал Володин.
Он отметил, что с коллегами из кабмина был выстроен конструктивный диалог, благодаря чему принимались «сбалансированные решения». Также Володин сказал, что считает правильным поблагодарить правительство за совместную работу.
Указ о сложении полномочий кабмином 7 мая после инаугурации подписал президент РФ Владимир Путин. После вступления в должность у главы государства есть две недели, чтобы внести кандидатуру председателя правительства. До этого момента исполнять обязанности будет прежний кабинет министров. Максимальный срок для формирования нового правительства в соответствии с Конституцией составляет месяц.
Как рассказали «Ведомостям» депутаты нижней палаты, в Госдуме уже утвердили график заседаний в рамках подготовки к согласованию кандидатов в состав кабмина. Так, 10 мая будет утверждаться кандидатура на должность председателя правительства. 13 мая состоится заседание по вопросу согласования вице-премьеров. На следующий день будут согласованы министры.