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Володин оценил работу ушедшего в отставку правительства России

Ведомости

Правительство России работало в непростые для нашей страны периоды, в результате есть как успехи, так и нерешенные проблемы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос журналистов об оценке работы ушедшего в отставку кабмина.

«Наша страна столкнулась с беспрецедентными вызовами и угрозами. За это время мы прошли пандемию, и правительству пришлось работать в этой, прямо сказать, непростой ситуации. Есть достижения и успехи, есть вопросы, над которыми надо работать. Нерешенных проблем остается еще много», – сказал Володин.

Он отметил, что с коллегами из кабмина был выстроен конструктивный диалог, благодаря чему принимались «сбалансированные решения». Также Володин сказал, что считает правильным поблагодарить правительство за совместную работу.

Указ о сложении полномочий кабмином 7 мая после инаугурации подписал президент РФ Владимир Путин. После вступления в должность у главы государства есть две недели, чтобы внести кандидатуру председателя правительства. До этого момента исполнять обязанности будет прежний кабинет министров. Максимальный срок для формирования нового правительства в соответствии с Конституцией составляет месяц.

Как рассказали «Ведомостям» депутаты нижней палаты, в Госдуме уже утвердили график заседаний в рамках подготовки к согласованию кандидатов в состав кабмина. Так, 10 мая будет утверждаться кандидатура на должность председателя правительства. 13 мая состоится заседание по вопросу согласования вице-премьеров. На следующий день будут согласованы министры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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