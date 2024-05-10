МО сообщило о блокировке колонны международной коалиции с шестью Bradley в Сирии
Военная полиция России заблокировала в Сирии колонну международной коалиции. Об этом говорится в сообщении Минобороны по итогам брифинга Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) в Сирии.
«8 мая в 12:00 (совпадает с мск) в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке подразделением военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой "международной антитеррористической коалиции" в составе шести БМП "Бредли" и двух пикапов», – сообщили в ЦПВС.
Уточняется, что в колонна коалиции развернулась и «убыла обратном направлении».
Согласно данным от российских военных за 9 мая, авиаударами ВКС России за сутки поражены два места базирования боевиков, скрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс. В результате уничтожены не менее шести боевиков, а также склад боеприпасов и материальных средств.
За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), добавили в ЦПВС.
8 мая самолеты коалиции во главе с США 10 раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии, сообщали в ЦПВС. В районе Эт-Танф российские военные зафиксировали нарушения парой истребителей F-15, парой истребителей Typhoon и тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt.
Беспилотники коалиции США 103 раза в апреле допустили нарушения в небе над Сирией. Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии, подчеркнули в ЦПВС.
В апреле 2023 г. МИД Сирии призвал США прекратить поддержку терроризма и сепаратизма и немедленно покинуть сирийские территории. Сирийское ведомство назвало действия Вашингтона «бандитизмом» и заявило о необходимости выплаты компенсации. О расхищении и контрабанде нефти из арабской страны заявляли и в российском МИДе.