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МО сообщило о блокировке колонны международной коалиции с шестью Bradley в Сирии

Ведомости

Военная полиция России заблокировала в Сирии колонну международной коалиции. Об этом говорится в сообщении Минобороны по итогам брифинга Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) в Сирии.

«8 мая в 12:00 (совпадает с мск) в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке подразделением военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой "международной антитеррористической коалиции" в составе шести БМП "Бредли" и двух пикапов», – сообщили в ЦПВС.

Уточняется, что в колонна коалиции развернулась и «убыла обратном направлении».

Согласно данным от российских военных за 9 мая, авиаударами ВКС России за сутки поражены два места базирования боевиков, скрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс.  В результате уничтожены не менее шести боевиков, а также склад боеприпасов и материальных средств.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), добавили в ЦПВС.

8 мая самолеты коалиции во главе с США 10 раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии, сообщали в ЦПВС. В районе Эт-Танф российские военные зафиксировали нарушения парой истребителей F-15, парой истребителей Typhoon и тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt.

Беспилотники коалиции США 103 раза в апреле допустили нарушения в небе над Сирией. Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии, подчеркнули в ЦПВС. 

В апреле 2023 г. МИД Сирии призвал США прекратить поддержку терроризма и сепаратизма и немедленно покинуть сирийские территории. Сирийское ведомство назвало действия Вашингтона «бандитизмом» и заявило о необходимости выплаты компенсации. О расхищении и контрабанде нефти из арабской страны заявляли и в российском МИДе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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