МО сообщило о блокировке колонны международной коалиции с шестью Bradley в Сирии

Согласно данным от российских военных за 9 мая, авиаударами ВКС России за сутки поражены два места базирования боевиков, скрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс. В результате уничтожены не менее шести боевиков, а также склад боеприпасов и материальных средств.