Кандидатуру Мишустина представит полпред президента в Госдуме Гарри Минх
Кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России на пленарном заседании Думы представит полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх, следует из процедуры рассмотрения вопроса об утверждении Госдумой председателя правительства, которую разработал комитет по контролю.
Выступление кандидата на должность главы правительства не ограничивается по времени, а депутаты Госдумы от каждой фракции смогут задать ему по два вопроса. На ответы отводится до трех минут. Вопросы от депутатов, не входящих во фракции, не задаются. Затем кандидат в премьер-министры выступит с заключительным словом, после чего начнется голосование по проекту постановления. Ожидается, что общая продолжительность рассмотрения вопроса составит три часа.
Президент Владимир Путин после вступления в должность предложил назначить на должность главы правительства Мишустина. Глава государства внес его кандидатуру в Госдуму, сообщил ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
С 7 мая Мишустин находится в статусе и. о.: сразу после инаугурации кабмин ушел в отставку в соответствии со ст. 116 Конституции. 10 мая премьера предстоит утвердить Госдуме: у кандидата пройдут встречи с фракциями, а в 14:00 будет пленарное заседание по кадровому вопросу. По закону у нижней палаты парламента есть неделя на рассмотрение президентского предложения, но ожидается, что все произойдет за день.
Затем Мишустин в течение недели представит Путину предложения по структуре и составу своего правительства. Как писали ранее «Ведомости», состав Белого дома будет обновлен. В нем могут появиться и новые вице-премьеры (к примеру, обсуждается Виталий Савельев, обсуждаются и иные кандидатуры), число которых может вырасти, и новые министры (к примеру, Антон Алиханов).