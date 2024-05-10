Кандидатуру Мишустина представит полпред президента в Госдуме Гарри Минх

Выступление кандидата на должность главы правительства не ограничивается по времени, а депутаты Госдумы от каждой фракции смогут задать ему по два вопроса. На ответы отводится до трех минут. Вопросы от депутатов, не входящих во фракции, не задаются. Затем кандидат в премьер-министры выступит с заключительным словом, после чего начнется голосование по проекту постановления. Ожидается, что общая продолжительность рассмотрения вопроса составит три часа.