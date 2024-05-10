Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Кандидатуру Мишустина представит полпред президента в Госдуме Гарри Минх

Ведомости

Кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России на пленарном заседании Думы представит полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх, следует из процедуры рассмотрения вопроса об утверждении Госдумой председателя правительства, которую разработал комитет по контролю.

Выступление кандидата на должность главы правительства не ограничивается по времени, а депутаты Госдумы от каждой фракции смогут задать ему по два вопроса. На ответы отводится до трех минут. Вопросы от депутатов, не входящих во фракции, не задаются. Затем кандидат в премьер-министры выступит с заключительным словом, после чего начнется голосование по проекту постановления. Ожидается, что общая продолжительность рассмотрения вопроса составит три часа.

Президент Владимир Путин после вступления в должность предложил назначить на должность главы правительства Мишустина. Глава государства внес его кандидатуру в Госдуму, сообщил ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

С 7 мая Мишустин находится в статусе и. о.: сразу после инаугурации кабмин ушел в отставку в соответствии со ст. 116 Конституции. 10 мая премьера предстоит утвердить Госдуме: у кандидата пройдут встречи с фракциями, а в 14:00 будет пленарное заседание по кадровому вопросу. По закону у нижней палаты парламента есть неделя на рассмотрение президентского предложения, но ожидается, что все произойдет за день.

Затем Мишустин в течение недели представит Путину предложения по структуре и составу своего правительства. Как писали ранее «Ведомости», состав Белого дома будет обновлен. В нем могут появиться и новые вице-премьеры (к примеру, обсуждается Виталий Савельев, обсуждаются и иные кандидатуры), число которых может вырасти, и новые министры (к примеру, Антон Алиханов).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных