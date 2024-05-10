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Зюганов: КПРФ воздержится при голосовании за кандидатуру премьера

Ведомости

КПРФ воздержится при голосовании за кандидатуру премьер-министра, заявил лидер партии, депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Зюганов также сообщил, что КПРФ воздержится от поддержки текущего состава кабмина. На встрече с и.о. премьер-министра Михаилом Мишустиным была выражена поддержка его усилий, но состав кабмина вызывает у партии вопрос. В этом плане Зюганов акцентировал внимание на финансово-экономическом блоке.

По словам лидера КПРФ, партия подготовила «наказ» новому составу кабмина.

10 мая депутаты рассмотрят и утвердят кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства России. Мишустин проведет встречи с фракциями, после чего выступит на пленарном заседании, где ответит на вопросы депутатов. Кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства на рассмотрение Госдумы ранее внес президент России Владимир Путин. С 2020 г. с поправками к конституции РФ Госдума обладает полномочиями, которые позволяют формировать состав правительства, утверждать его председателя, заместителей и федеральных министров.

На встрече с Мишустиным Путин выразил уверенность, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера. Он также выразил надежду, что Мишустину удастся убедить парламентариев по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров. Президент подчеркнул, что практика последних лет показывает, что у правительства получается добиваться результатов, которые нужны стране. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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