Зюганов: КПРФ воздержится при голосовании за кандидатуру премьера
КПРФ воздержится при голосовании за кандидатуру премьер-министра, заявил лидер партии, депутат Госдумы Геннадий Зюганов.
Зюганов также сообщил, что КПРФ воздержится от поддержки текущего состава кабмина. На встрече с и.о. премьер-министра Михаилом Мишустиным была выражена поддержка его усилий, но состав кабмина вызывает у партии вопрос. В этом плане Зюганов акцентировал внимание на финансово-экономическом блоке.
По словам лидера КПРФ, партия подготовила «наказ» новому составу кабмина.
10 мая депутаты рассмотрят и утвердят кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства России. Мишустин проведет встречи с фракциями, после чего выступит на пленарном заседании, где ответит на вопросы депутатов. Кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства на рассмотрение Госдумы ранее внес президент России Владимир Путин. С 2020 г. с поправками к конституции РФ Госдума обладает полномочиями, которые позволяют формировать состав правительства, утверждать его председателя, заместителей и федеральных министров.
На встрече с Мишустиным Путин выразил уверенность, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера. Он также выразил надежду, что Мишустину удастся убедить парламентариев по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров. Президент подчеркнул, что практика последних лет показывает, что у правительства получается добиваться результатов, которые нужны стране.