Зюганов: КПРФ воздержится при голосовании за кандидатуру премьера

10 мая депутаты рассмотрят и утвердят кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства России. Мишустин проведет встречи с фракциями, после чего выступит на пленарном заседании, где ответит на вопросы депутатов. Кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства на рассмотрение Госдумы ранее внес президент России Владимир Путин. С 2020 г. с поправками к конституции РФ Госдума обладает полномочиями, которые позволяют формировать состав правительства, утверждать его председателя, заместителей и федеральных министров.