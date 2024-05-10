Михаил Мишустин прибыл в Госдуму
И. о. премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, сообщается в Telegram-канале правительства России.
В сообщении отмечается, что 10 мая депутаты рассмотрят и утвердят его кандидатуру на пост председателя правительства России. Мишустин проведет встречи с фракциями, после чего выступит на пленарном заседании, где ответит на вопросы депутатов.
Кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства на рассмотрение Госдумы ранее внес президент России Владимир Путин. С 2020 г. с поправками к конституции РФ Госдума обладает полномочиями, которые позволяют формировать состав правительства, утверждать его председателя, заместителей и федеральных министров.
Ранее «Ведомости» писали, что кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра России на пленарном заседании Думы представит полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх. Выступление кандидата на должность главы правительства не ограничивается по времени, а депутаты Госдумы от каждой фракции смогут задать ему по два вопроса. На ответы отводится до трех минут. Вопросы от депутатов, не входящих во фракции, не задаются. Затем кандидат в премьер-министры выступит с заключительным словом, после чего начнется голосование по проекту постановления. Ожидается, что общая продолжительность рассмотрения вопроса составит три часа.
Правительство сложило полномочия после инаугурации президента 7 мая. Сейчас все члены кабмина работают в должности исполняющих обязанности. Кандидатуру премьер-министра президент 10 мая должен внести на утверждение Госдумы. Само утверждение должно также состояться 10 мая. Затем 12 мая на профильные комитеты Госдумы должны прийти кандидаты в вице-премьеры и в гражданские министры. А 13 и 14 мая Госдума должна утвердить членов кабмина на своих постах.