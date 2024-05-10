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Михаил Мишустин прибыл в Госдуму

Ведомости

И. о. премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, сообщается в Telegram-канале правительства России.

В сообщении отмечается, что 10 мая депутаты рассмотрят и утвердят его кандидатуру на пост председателя правительства России. Мишустин проведет встречи с фракциями, после чего выступит на пленарном заседании, где ответит на вопросы депутатов.

Кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства на рассмотрение Госдумы ранее внес президент России Владимир Путин. С 2020 г. с поправками к конституции РФ Госдума обладает полномочиями, которые позволяют формировать состав правительства, утверждать его председателя, заместителей и федеральных министров.

Ранее «Ведомости» писали, что кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра России на пленарном заседании Думы представит полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх. Выступление кандидата на должность главы правительства не ограничивается по времени, а депутаты Госдумы от каждой фракции смогут задать ему по два вопроса. На ответы отводится до трех минут. Вопросы от депутатов, не входящих во фракции, не задаются. Затем кандидат в премьер-министры выступит с заключительным словом, после чего начнется голосование по проекту постановления. Ожидается, что общая продолжительность рассмотрения вопроса составит три часа.

Правительство сложило полномочия после инаугурации президента 7 мая. Сейчас все члены кабмина работают в должности исполняющих обязанности. Кандидатуру премьер-министра президент 10 мая должен внести на утверждение Госдумы. Само утверждение должно также состояться 10 мая. Затем 12 мая на профильные комитеты Госдумы должны прийти кандидаты в вице-премьеры и в гражданские министры. А 13 и 14 мая Госдума должна утвердить членов кабмина на своих постах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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