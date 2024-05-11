Захарова заявила, что ДНР и ЛНР являются «неотъемлемой частью России»
Донецкая народная республика (ДНР) и Луганская народная республика (ЛНР) являются неотъемлемой частью России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сегодня ДНР и ЛНР являются неотъемлемой частью нашей общей Родины – Российской Федерации», – заявила она.
Захарова отметила, что в ЛНР и ДНР, «благодаря поддержке всей страны», реализуются программы восстановления разрушенного хозяйства, а также социально-экономические программы, направленные на повышение качества жизни людей.
7 мая председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3,7 млрд руб. на поддержку малого и среднего бизнеса, а также самозанятых из ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин в декабре 2023 г. говорил, что в федеральном бюджете ежегодно предусмотрено более 1 трлн руб. на развитие новых территорий.
В ноябре 2022 г. вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о трехлетнем плане правительства по восстановлению 6200 объектов в новых регионах, назвав его «самым большим проектом страны». На реализацию программы «Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей» в 2024 г. планируется выделить 37,5 млрд руб. федеральных средств, писали «Ведомости».