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Захарова заявила, что ДНР и ЛНР являются «неотъемлемой частью России»

Ведомости

Донецкая народная республика (ДНР) и Луганская народная республика (ЛНР) являются неотъемлемой частью России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сегодня ДНР и ЛНР являются неотъемлемой частью нашей общей Родины – Российской Федерации», – заявила она.

Захарова отметила, что в ЛНР и ДНР, «благодаря поддержке всей страны», реализуются программы восстановления разрушенного хозяйства, а также социально-экономические программы, направленные на повышение качества жизни людей.

7 мая председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3,7 млрд руб. на поддержку малого и среднего бизнеса, а также самозанятых из ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин в декабре 2023 г. говорил, что в федеральном бюджете ежегодно предусмотрено более 1 трлн руб. на развитие новых территорий.

В ноябре 2022 г. вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о трехлетнем плане правительства по восстановлению 6200 объектов в новых регионах, назвав его «самым большим проектом страны». На реализацию программы «Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей» в 2024 г. планируется выделить 37,5 млрд руб. федеральных средств, писали «Ведомости».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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