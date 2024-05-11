Захарова заявила, что ДНР и ЛНР являются «неотъемлемой частью России»

7 мая председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3,7 млрд руб. на поддержку малого и среднего бизнеса, а также самозанятых из ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин в декабре 2023 г. говорил, что в федеральном бюджете ежегодно предусмотрено более 1 трлн руб. на развитие новых территорий.