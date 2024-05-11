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Выборы губернаторов на фоне ротации в правительстве пройдут в сентябре

Ведомости

Выборы новых губернаторов Хабаровского края, Кемеровской и Калининградской областей в случае утверждения их нынешних глав Госдумой на министерские посты в новом правительстве пройдут уже в сентябре, сообщил ТАСС со ссылкой на зампредседателя ЦИК РФ Николая Булаева. В состав нового правительства также войдет губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В соответствии с федеральным законом выборы губернаторов Кемеровской, Калининградской областей и Хабаровского края пройдут в единый день голосования в сентябре», – заявил он.

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Госдуме назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова на пост главы Минпромторга, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева – на пост главы Минэнерго, а губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева – министром спорта. Губернатор Курской области Роман Старовойт станет главой Минтранса. 

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства после того, как его в этот же день на этом посту утвердила Госдума.

Затем 11 мая Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в соответствии с которым премьер-министр будет иметь 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя. Согласно документу, в составе кабмина теперь не будет замглавы правительства – руководителя Минпромторга. Глава государства также подписал указ, согласно которому количество министерств в структуре правительства останется прежним – 21.

12 мая в нижней палате соберутся комитеты на встречи с кандидатами в вице-премьеры и министры. Затем 12 мая на пленарном заседании пройдет утверждение вице-премьеров, а 13 мая – министров. Кроме того 14 мая Совет Федерации должен будет провести консультации по поводу глав МИДа, Минобороны, Минюста, МЧС. Их кандидатуры напрямую назначает президент (после консультаций с Советом Федерации) в отличие от «гражданских» министров, предлагаемых председателем правительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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