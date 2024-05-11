Выборы губернаторов на фоне ротации в правительстве пройдут в сентябре

12 мая в нижней палате соберутся комитеты на встречи с кандидатами в вице-премьеры и министры. Затем 12 мая на пленарном заседании пройдет утверждение вице-премьеров, а 13 мая – министров. Кроме того 14 мая Совет Федерации должен будет провести консультации по поводу глав МИДа, Минобороны, Минюста, МЧС. Их кандидатуры напрямую назначает президент (после консультаций с Советом Федерации) в отличие от «гражданских» министров, предлагаемых председателем правительства.