Выборы губернаторов на фоне ротации в правительстве пройдут в сентябре
Выборы новых губернаторов Хабаровского края, Кемеровской и Калининградской областей в случае утверждения их нынешних глав Госдумой на министерские посты в новом правительстве пройдут уже в сентябре, сообщил ТАСС со ссылкой на зампредседателя ЦИК РФ Николая Булаева. В состав нового правительства также войдет губернатор Курской области Роман Старовойт.
«В соответствии с федеральным законом выборы губернаторов Кемеровской, Калининградской областей и Хабаровского края пройдут в единый день голосования в сентябре», – заявил он.
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Госдуме назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова на пост главы Минпромторга, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева – на пост главы Минэнерго, а губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева – министром спорта. Губернатор Курской области Роман Старовойт станет главой Минтранса.
Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства после того, как его в этот же день на этом посту утвердила Госдума.
Затем 11 мая Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в соответствии с которым премьер-министр будет иметь 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя. Согласно документу, в составе кабмина теперь не будет замглавы правительства – руководителя Минпромторга. Глава государства также подписал указ, согласно которому количество министерств в структуре правительства останется прежним – 21.
12 мая в нижней палате соберутся комитеты на встречи с кандидатами в вице-премьеры и министры. Затем 12 мая на пленарном заседании пройдет утверждение вице-премьеров, а 13 мая – министров. Кроме того 14 мая Совет Федерации должен будет провести консультации по поводу глав МИДа, Минобороны, Минюста, МЧС. Их кандидатуры напрямую назначает президент (после консультаций с Советом Федерации) в отличие от «гражданских» министров, предлагаемых председателем правительства.