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В Госдуму поступили кандидатуры на посты в новом составе правительства

Ведомости

В Государственную думу поступили кандидатуры на посты в новом составе правительства для утверждения, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе нижней палаты.

«В Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров (кроме силового блока)», – говорится в сообщении.

12 мая в нижней палате пройдут расширенные заседания комитетов. 13 мая депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а 14 мая – федеральных министров.

Согласно российскому законодательству, кандидатуры глав силовых министерств (Минобороны, МВД, МЧС и Минюст) вносятся президентом России. В мае спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире «Первого канала» заявила, что президент России Владимир Путин может внести кандидатуры министров силового блока и главы МИД до 15 мая.

Там также сообщается, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил первому зампреду ГД Александру Жукову и председателю комитета по контролю Олегу Морозову организовать обсуждение поступивших кандидатур в профильных комитетах.

7 мая президент России Владимир Путин после инаугурации подписал указ о сложении полномочий правительства РФ. После вступления в должность у главы государства есть две недели, чтобы внести кандидатуру председателя правительства. До этого момента исполнять обязанности будет прежний кабинет министров. Максимальный срок для формирования нового правительства в соответствии с Конституцией составляет месяц.

11 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в соответствии с которым премьер-министр будет иметь десять заместителей, в том числе одного первого заместителя. Согласно документу, в составе кабмина теперь не будет замглавы правительства – руководителя Минпромторга. Глава государства также подписал указ, согласно которому количество министерств в структуре правительства останется прежним – 21. Затем председатель правительства Михаил Мишустин предложил новый состав правительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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