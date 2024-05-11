В Госдуму поступили кандидатуры на посты в новом составе правительства
В Государственную думу поступили кандидатуры на посты в новом составе правительства для утверждения, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе нижней палаты.
«В Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров (кроме силового блока)», – говорится в сообщении.
12 мая в нижней палате пройдут расширенные заседания комитетов. 13 мая депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а 14 мая – федеральных министров.
Согласно российскому законодательству, кандидатуры глав силовых министерств (Минобороны, МВД, МЧС и Минюст) вносятся президентом России. В мае спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире «Первого канала» заявила, что президент России Владимир Путин может внести кандидатуры министров силового блока и главы МИД до 15 мая.
Там также сообщается, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил первому зампреду ГД Александру Жукову и председателю комитета по контролю Олегу Морозову организовать обсуждение поступивших кандидатур в профильных комитетах.
7 мая президент России Владимир Путин после инаугурации подписал указ о сложении полномочий правительства РФ. После вступления в должность у главы государства есть две недели, чтобы внести кандидатуру председателя правительства. До этого момента исполнять обязанности будет прежний кабинет министров. Максимальный срок для формирования нового правительства в соответствии с Конституцией составляет месяц.
11 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в соответствии с которым премьер-министр будет иметь десять заместителей, в том числе одного первого заместителя. Согласно документу, в составе кабмина теперь не будет замглавы правительства – руководителя Минпромторга. Глава государства также подписал указ, согласно которому количество министерств в структуре правительства останется прежним – 21. Затем председатель правительства Михаил Мишустин предложил новый состав правительства.