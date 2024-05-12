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Миронов назвал кандидатуры, которые СРЗП не поддержит в составе нового кабмина

Ведомости

Фракция «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) не поддержит 11 из 26 кандидатур в состав нового правительства, предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщил председатель партии Сергей Миронов.

В составе кабмина, как пояснил Миронов, нужны «более ощутимые» изменения, прежде всего в финансовом и социальном блоках. Те стратегические задачи, которые поставил президент РФ Владимир Путин в послании и в указе о национальных целях, «требуют новых подходов и новых лиц в правительстве», добавил глава партии.

В частности, эсеры решили воздержаться от голосования по кандидатуре Татьяны Голиковой, которая отвечает в правительстве за социальный блок. Задачи по сокращению бедности и преодолению социального неравенства, по мнению Миронова, требуют «прорывных решений и нового человека» на этом посту.

Партия также не поддержит кандидатуры Марата Хуснуллина (курирует строительство, архитектуру и градостроительную деятельность, ЖКХ и др.) и министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. СРЗП «не совсем устраивает» ситуация в строительной отрасли, пояснил Миронов. Он указал на «неконтролируемый» рост цен на жилье и большое количество мигрантов на строительных объектах.

Фракция планирует воздержаться по кандидату на пост главы Минспорта Михаилу Дегтяреву, а также будет голосовать против кандидатов на должности глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки.

«Все это – "новые старые" кандидаты, социальный и финансовый блок предлагается сохранить практически в том же составе, и такое отсутствие изменений, мягко говоря, настораживает», – добавил лидер эсеров.

Премьер-министр Михаил Мишустин 11 мая внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства. Ранее указ о его структуре подписал Путин. В структуру правительства, как и ранее, будут входить 10 вице-премьеров и 21 министерство. В качестве первого вице-премьера Мишустин предложил кандидатуру Дениса Мантурова, курирующего промышленность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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