Миронов назвал кандидатуры, которые СРЗП не поддержит в составе нового кабмина
Фракция «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) не поддержит 11 из 26 кандидатур в состав нового правительства, предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщил председатель партии Сергей Миронов.
В составе кабмина, как пояснил Миронов, нужны «более ощутимые» изменения, прежде всего в финансовом и социальном блоках. Те стратегические задачи, которые поставил президент РФ Владимир Путин в послании и в указе о национальных целях, «требуют новых подходов и новых лиц в правительстве», добавил глава партии.
В частности, эсеры решили воздержаться от голосования по кандидатуре Татьяны Голиковой, которая отвечает в правительстве за социальный блок. Задачи по сокращению бедности и преодолению социального неравенства, по мнению Миронова, требуют «прорывных решений и нового человека» на этом посту.
Партия также не поддержит кандидатуры Марата Хуснуллина (курирует строительство, архитектуру и градостроительную деятельность, ЖКХ и др.) и министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. СРЗП «не совсем устраивает» ситуация в строительной отрасли, пояснил Миронов. Он указал на «неконтролируемый» рост цен на жилье и большое количество мигрантов на строительных объектах.
Фракция планирует воздержаться по кандидату на пост главы Минспорта Михаилу Дегтяреву, а также будет голосовать против кандидатов на должности глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки.
«Все это – "новые старые" кандидаты, социальный и финансовый блок предлагается сохранить практически в том же составе, и такое отсутствие изменений, мягко говоря, настораживает», – добавил лидер эсеров.
Премьер-министр Михаил Мишустин 11 мая внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства. Ранее указ о его структуре подписал Путин. В структуру правительства, как и ранее, будут входить 10 вице-премьеров и 21 министерство. В качестве первого вице-премьера Мишустин предложил кандидатуру Дениса Мантурова, курирующего промышленность.