Миронов назвал кандидатуры, которые СРЗП не поддержит в составе нового кабмина

В составе кабмина, как пояснил Миронов, нужны «более ощутимые» изменения, прежде всего в финансовом и социальном блоках. Те стратегические задачи, которые поставил президент РФ Владимир Путин в послании и в указе о национальных целях, «требуют новых подходов и новых лиц в правительстве», добавил глава партии.