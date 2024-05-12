Комитет Госдумы рекомендовал Мурашко на пост министра здравоохранения

Комитет Госдумы рекомендовал Мурашко на пост министра здравоохраненияЧиновник в рамках обсуждений рассказал о достижениях ведомства за последние годы
Думский комитет по охране здоровья рекомендовал Госдуме утвердить кандидатуру Михаила Мурашко на пост министра здравоохранения. Об этом сообщил председатель комитета Бадма Башанкаев по итогам расширенного заседания.
«Кандидатура Михаила Альбертовича [Мурашко] одобрена при одном воздержавшемся», – сказал Башанкаев. Кто именно воздержался, он не уточнил.
Заседание состояло из двух частей: открытой и закрытой для прессы части, во время которой депутаты задавали вопросы Мурашко. И. о. главы Минздрава начал свое выступление с отчета о пострадавших в результате атаки 12 мая вооруженными силами Украины жителях Белгорода. За три часа – столько длилось заседание комитета Госдумы по охране здоровья – число пострадавших в результате обрушения подъезда многоквартирного жилого дома (с 10-го по первый этаж), которым оказывают медпомощь, выросло с 17 до 30 человек, сказал и. о. министра.
В своем выступлении перед депутатами Мурашко пересказал достижения министерства последних четырех лет, упомянув в том числе и то, что Минздраву начиная с 2021 г. удалось построить эффективную работу Центра медицины катастроф. Как отметил Мурашко, это единая служба, работающая по стране со своей санитарной авиацией и мобильными госпиталями, а в ближайшей перспективе – с мобильными операционными.
Мурашко напомнил, что по итогам 2023 г. ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 73,46 года, а младенческая смертность достигла исторического минимума в 4,1 промилле (одна тысячная доля) против 4,5 промилле в 2022 г.
«Каждый гражданин нашей страны должен хотеть быть здоровым, знать, как это сделать, и иметь возможность действовать, сохраняя самое ценное – свое здоровье», – сказал Мурашко.
Министерство, по его словам, планирует завершить модернизацию первичного звена здравоохранения. Оно также продолжит развивать запущенную в 2023 г. программу по борьбе с сахарным диабетом и обеспечивать условия для создания качественных и доступных лекарств. В частности, Мурашко напомнил о недавней регистрации первого в мире препарата, способного остановить развитие болезни Бехтерева. Он также отметил, что во всех подведомственных федеральных медицинских научно-исследовательских центрах установлены KPI, в том числе по коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.
Из зала заседаний к концу третьего часа дважды прозвучали громкие аплодисменты депутатов, а вышли и они, и Мурашко с довольными лицами.
В закрытой части, по словам Башанкаева, каждый депутат смог задать и. о. министра от одного до трех вопросов. «Разговор получился открытым», – добавил он. Парламентариев интересовали темы кадрового дефицита в здравоохранении, сроки создания единого реестра льготников (сейчас из-за отсутствия единой системы федеральные и региональные льготы дублируются), а также создание клинических госпиталей при медицинских университетах и т. д.
Он также обозначил векторы работы на предстоящий период – это преодоление кадрового дефицита медиков, повышение удовлетворенности граждан качеством оказываемой медпомощи, народосбережение, раннее выявление заболеваний, в том числе связанных с репродуктивной системой, и поддержание здорового образа жизни.
Мурашко возглавил Минздрав 21 января 2020 г., незадолго до начала эпидемии коронавируса в России. На этом посту он сменил Веронику Скворцову, которая руководила ведомством восемь лет, с 2012 г.
Утром 12 мая комитеты Государственной думы начали рассматривать кандидатуры в новый состав кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин 11 мая внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу правительства.
Профильные комитеты уже рекомендовали нижней палате парламента утвердить кандидатуры Александра Новака (вице-премьер), Алексея Оверчука (вице-премьер), Татьяны Голиковой (вице-премьер), Сергея Цивилева (министр энергетики), Сергея Кравцова (министр просвещения), Ольги Любимовой (министр культуры), Антона Силуанова (министр финансов) и др.
Рассмотрение кандидатур вице-премьеров в Государственной думе планируется 13 мая. Кандидатуры министров будут рассматривать 14 мая.