Комитет Госдумы рекомендовал Мурашко на пост министра здравоохранения

Заседание состояло из двух частей: открытой и закрытой для прессы части, во время которой депутаты задавали вопросы Мурашко. И. о. главы Минздрава начал свое выступление с отчета о пострадавших в результате атаки 12 мая вооруженными силами Украины жителях Белгорода. За три часа – столько длилось заседание комитета Госдумы по охране здоровья – число пострадавших в результате обрушения подъезда многоквартирного жилого дома (с 10-го по первый этаж), которым оказывают медпомощь, выросло с 17 до 30 человек, сказал и. о. министра.