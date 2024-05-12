Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Комитет Госдумы рекомендовал Мурашко на пост министра здравоохранения

Чиновник в рамках обсуждений рассказал о достижениях ведомства за последние годы
Анна Киселева
Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости

Думский комитет по охране здоровья рекомендовал Госдуме утвердить кандидатуру Михаила Мурашко на пост министра здравоохранения. Об этом сообщил председатель комитета Бадма Башанкаев по итогам расширенного заседания.

«Кандидатура Михаила Альбертовича [Мурашко] одобрена при одном воздержавшемся», – сказал Башанкаев. Кто именно воздержался, он не уточнил.

Заседание состояло из двух частей: открытой и закрытой для прессы части, во время которой депутаты задавали вопросы Мурашко. И. о. главы Минздрава начал свое выступление с отчета о пострадавших в результате атаки 12 мая вооруженными силами Украины жителях Белгорода. За три часа – столько длилось заседание комитета Госдумы по охране здоровья – число пострадавших в результате обрушения подъезда многоквартирного жилого дома (с 10-го по первый этаж), которым оказывают медпомощь, выросло с 17 до 30 человек, сказал и. о. министра.

В своем выступлении перед депутатами Мурашко пересказал достижения министерства последних четырех лет, упомянув в том числе и то, что Минздраву начиная с 2021 г. удалось построить эффективную работу Центра медицины катастроф. Как отметил Мурашко, это единая служба, работающая по стране со своей санитарной авиацией и мобильными госпиталями, а в ближайшей перспективе – с мобильными операционными.

Мурашко напомнил, что по итогам 2023 г. ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 73,46 года, а младенческая смертность достигла исторического минимума в 4,1 промилле (одна тысячная доля) против 4,5 промилле в 2022 г.

«Каждый гражданин нашей страны должен хотеть быть здоровым, знать, как это сделать, и иметь возможность действовать, сохраняя самое ценное – свое здоровье», – сказал Мурашко.

Министерство, по его словам, планирует завершить модернизацию первичного звена здравоохранения. Оно также продолжит развивать запущенную в 2023 г. программу по борьбе с сахарным диабетом и обеспечивать условия для создания качественных и доступных лекарств. В частности, Мурашко напомнил о недавней регистрации первого в мире препарата, способного остановить развитие болезни Бехтерева. Он также отметил, что во всех подведомственных федеральных медицинских научно-исследовательских центрах установлены KPI, в том числе по коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.

Из зала заседаний к концу третьего часа дважды прозвучали громкие аплодисменты депутатов, а вышли и они, и Мурашко с довольными лицами.

В закрытой части, по словам Башанкаева, каждый депутат смог задать и. о. министра от одного до трех вопросов. «Разговор получился открытым», – добавил он. Парламентариев интересовали темы кадрового дефицита в здравоохранении, сроки создания единого реестра льготников (сейчас из-за отсутствия единой системы федеральные и региональные льготы дублируются), а также создание клинических госпиталей при медицинских университетах и т. д.

Он также обозначил векторы работы на предстоящий период – это преодоление кадрового дефицита медиков, повышение удовлетворенности граждан качеством оказываемой медпомощи, народосбережение, раннее выявление заболеваний, в том числе связанных с репродуктивной системой, и поддержание здорового образа жизни.

Мурашко возглавил Минздрав 21 января 2020 г., незадолго до начала эпидемии коронавируса в России. На этом посту он сменил Веронику Скворцову, которая руководила ведомством восемь лет, с 2012 г.

Утром 12 мая комитеты Государственной думы начали рассматривать кандидатуры в новый состав кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин 11 мая внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу правительства.

Профильные комитеты уже рекомендовали нижней палате парламента утвердить кандидатуры Александра Новака (вице-премьер), Алексея Оверчука (вице-премьер), Татьяны Голиковой (вице-премьер), Сергея Цивилева (министр энергетики), Сергея Кравцова (министр просвещения), Ольги Любимовой (министр культуры), Антона Силуанова (министр финансов) и др.

Рассмотрение кандидатур вице-премьеров в Государственной думе планируется 13 мая. Кандидатуры министров будут рассматривать 14 мая.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных