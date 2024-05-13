КПРФ определилась, кого из вице-премьеров поддержит при голосовании

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании фракции заявил, что КПРФ проголосует против кандидатур Антона Силуанова на пост министра финансов и Максима Решетникова на пост главы Минэкономразвития, передает ТАСС. Кроме того, фракция намерена воздержаться при голосовании по кандидатуре Татьяны Голиковой на пост вице-премьера.