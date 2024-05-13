КПРФ определилась, кого из вице-премьеров поддержит при голосовании
Депутаты КПРФ провели заседание фракции, на котором определились, как будут голосовать 13 мая при утверждении вице-премьеров. По словам собеседника «Ведомостей» во фракции, было решено проголосовать за кандидата в первые зампреды правительства Дениса Мантурова, простого зампреда Дмитрия Патрушева и Дмитрия Чернышенко.
«По остальным кандидатурам мы воздержимся от голосования, хотя поступали предложения голосовать и против», – отметил коммунист.
Заседание Госдумы продлится около шести часов, ожидает он. «Ведомости» со ссылкой на проект документа нижней палаты ранее писали, что процедура утверждения вице-премьеров 13 мая продлится ориентировочно семь часов.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании фракции заявил, что КПРФ проголосует против кандидатур Антона Силуанова на пост министра финансов и Максима Решетникова на пост главы Минэкономразвития, передает ТАСС. Кроме того, фракция намерена воздержаться при голосовании по кандидатуре Татьяны Голиковой на пост вице-премьера.
Премьер-министр Михаил Мишустин 11 мая внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства. Ранее указ о его структуре подписал Путин. В структуру правительства, как и ранее, будут входить 10 вице-премьеров и 21 министерство. 13 мая депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а 14 мая – федеральных министров.
Вечером 12 мая президент РФ Владимир Путин направил в Совет Федерации предложения по кандидатурам руководителей силового блока. Часть силовиков остаются на своих постах, в том числе Владимир Колокольцев (МВД), Александр Куренков (МЧС), Константин Чуйченко (Минюст), пост предложено сохранить и Сергею Лаврову (МИД). Изменения затронули лишь Министерство обороны, главой ведомства предложено назначить и. о. первого вице-премьера Андрея Белоусова. Голосование в Совфеде пройдет 14 мая.