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КПРФ определилась, кого из вице-премьеров поддержит при голосовании

Ведомости

Депутаты КПРФ провели заседание фракции, на котором определились, как будут голосовать 13 мая при утверждении вице-премьеров. По словам собеседника «Ведомостей» во фракции, было решено проголосовать за кандидата в первые зампреды правительства Дениса Мантурова, простого зампреда Дмитрия Патрушева и Дмитрия Чернышенко. 

«По остальным кандидатурам мы воздержимся от голосования, хотя поступали предложения голосовать и против», – отметил коммунист.

Заседание Госдумы продлится около шести часов, ожидает он. «Ведомости» со ссылкой на проект документа нижней палаты ранее писали, что процедура утверждения вице-премьеров 13 мая продлится ориентировочно семь часов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании фракции заявил, что КПРФ проголосует против кандидатур Антона Силуанова на пост министра финансов и Максима Решетникова на пост главы Минэкономразвития, передает ТАСС. Кроме того, фракция намерена воздержаться при голосовании по кандидатуре Татьяны Голиковой на пост вице-премьера.

Премьер-министр Михаил Мишустин 11 мая внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства. Ранее указ о его структуре подписал Путин. В структуру правительства, как и ранее, будут входить 10 вице-премьеров и 21 министерство. 13 мая депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а 14 мая – федеральных министров.

Вечером 12 мая президент РФ Владимир Путин направил в Совет Федерации предложения по кандидатурам руководителей силового блока. Часть силовиков остаются на своих постах, в том числе Владимир Колокольцев (МВД), Александр Куренков (МЧС), Константин Чуйченко (Минюст), пост предложено сохранить и Сергею Лаврову (МИД). Изменения затронули лишь Министерство обороны, главой ведомства предложено назначить и. о. первого вице-премьера Андрея Белоусова. Голосование в Совфеде пройдет 14 мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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