Reuters: ВМС США и Тайваня провели совместные учения в Тихом океане в апреле

По словам одного из источников Reuters, в учениях участвовало «множество военных средств». Второй источник сообщил, что учения официально не проводились и назывались «незапланированными морскими встречами», что указывает на негласное соглашение между США и Тайванем, в котором обе стороны утверждают, что совместные военные учения – это просто результат «случайных встреч».