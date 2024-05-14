Reuters: ВМС США и Тайваня провели совместные учения в Тихом океане в апреле
Военно-морские силы (ВМС) США и Тайваня провели в апреле совместные учения в Тихом океане, пишет издание Reuters со ссылкой на ознакомленные с ситуацией источники.
Расширение военного сотрудничества с Вашингтоном – реакция Тайбэя на вторжения Китая в опознавательную зону ПВО Тайваня и учения китайских войск вблизи острова, отмечает издание. Сотрудничество острова с Вашингтоном не подтверждается официально, так как КНР возражает против любых военных контактов между США и Тайванем.
По словам одного из источников Reuters, в учениях участвовало «множество военных средств». Второй источник сообщил, что учения официально не проводились и назывались «незапланированными морскими встречами», что указывает на негласное соглашение между США и Тайванем, в котором обе стороны утверждают, что совместные военные учения – это просто результат «случайных встреч».
3 мая издание Defence one со ссылкой на заместителя начальника космических операций по разведке Грега Ганьона писало, что за последние два года Китай запустил более 400 спутников дистанционного зондирования, половина из которых предназначены для проведения разведки в западной части Тихого океана и по всему миру.
23 апреля представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао заявил, что США не должны вооружать Тайвань. По словам представителя департамента, тайваньский вопрос является первой непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях.
17 апреля Reuters сообщал, что патрульный самолет ВМС США пролетел через Тайваньский пролив, юрисдикцию над которым оспаривает Китай. Агентство уточняло, что когда ВМС США в последний раз объявили о пролете над Тайваньским проливом в декабре 2023 г., китайские военные заявили, что отправили истребители для наблюдения за полетом и предупреждения самолета.