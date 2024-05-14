Песков не стал называть переход Шойгу в Совбез понижением
Сергея Шойгу в Совбезе занял очень высокий государственный пост и будет в прямом контакте с главой государства. Говорить о его понижении не уместно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это очень высокий государственный пост с очень широким объемом задач, играющий огромное значение для страны. И конечно руководитель этого органа находится в постоянном прямом контакте с главой государства и несет большую ответственность», – пояснил Песков.
Вечером 12 мая Путин указом освободил от должности Шойгу и назначил его на пост секретаря Совета безопасности. В качестве кандидата на пост главы Минобороны Путин предложил Андрея Белоусова. Песков объяснил это решение необходимостью вписать экономику силового блока в экономику страны, а также необходимостью внедрения инноваций.
Патрушев в свою очередь был освобожден от должности секретаря Совета безопасности в связи с переходом на другую работу. По словам Пескова, он продолжает работать и в течение ближайших нескольких дней станет известно, где он продолжит свою деятельность. 13 мая на первом совещании Совета безопасности РФ после кадровых перестановок присутствовали и Шойгу, и Патрушев.
13 мая Песков рассказал, что Шойгу будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но речь о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет.