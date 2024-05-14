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Песков не стал называть переход Шойгу в Совбез понижением

Ведомости

Сергея Шойгу в Совбезе занял очень высокий государственный пост и будет в прямом контакте с главой государства. Говорить о его понижении не уместно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это очень высокий государственный пост с очень широким объемом задач, играющий огромное значение для страны. И конечно руководитель этого органа находится в постоянном прямом контакте с главой государства и несет большую ответственность», – пояснил Песков.

Вечером 12 мая Путин указом освободил от должности Шойгу и назначил его на пост секретаря Совета безопасности. В качестве кандидата на пост главы Минобороны Путин предложил Андрея Белоусова. Песков объяснил это решение необходимостью вписать экономику силового блока в экономику страны, а также необходимостью внедрения инноваций.

Патрушев в свою очередь был освобожден от должности секретаря Совета безопасности в связи с переходом на другую работу. По словам Пескова, он продолжает работать и в течение ближайших нескольких дней станет известно, где он продолжит свою деятельность. 13 мая на первом совещании Совета безопасности РФ после кадровых перестановок присутствовали и Шойгу, и Патрушев.

13 мая Песков рассказал, что Шойгу будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), но речь о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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