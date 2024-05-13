Шойгу будет курировать службу по военно-техническому сотрудничеству

Патрушев в свою очередь был освобожден от должности секретаря Совета безопасности в связи с переходом на другую работу. По словам Пескова, он продолжает работать, и в течение ближайших нескольких дней станет известно, где он продолжит свою деятельность. 13 мая на первом совещании Совета безопасности РФ после кадровых перестановок присутствовали и Шойгу, и Патрушев.