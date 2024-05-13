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Шойгу будет курировать службу по военно-техническому сотрудничеству

Возглавлять ее экс-министр обороны не будет, подчеркнул Песков
Ведомости

Бывший министр обороны, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова – пресс-секретаря президента РФ.

«Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», – пояснил Песков.

Директором ФСВТС является Дмитрий Шугаев. Президент РФ Владимир Путин назначил его на эту должность 31 января 2017 г. Согласно подписанному 11 мая указу, деятельностью ФСВТС руководит непосредственно глава государства.

Вечером 12 мая Путин указом освободил от должности Шойгу и назначил его на пост секретаря Совета безопасности. В качестве кандидата на пост главы Минобороны Путин предложил Андрея Белоусова. Песков объяснил это решение необходимостью вписать экономику силового блока в экономику страны, а также необходимостью внедрения инноваций.

Патрушев в свою очередь был освобожден от должности секретаря Совета безопасности в связи с переходом на другую работу. По словам Пескова, он продолжает работать, и в течение ближайших нескольких дней станет известно, где он продолжит свою деятельность. 13 мая на первом совещании Совета безопасности РФ после кадровых перестановок присутствовали и Шойгу, и Патрушев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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