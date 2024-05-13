Шойгу будет курировать службу по военно-техническому сотрудничеству

Шойгу будет курировать службу по военно-техническому сотрудничествуВозглавлять ее экс-министр обороны не будет, подчеркнул Песков
Бывший министр обороны, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова – пресс-секретаря президента РФ.
«Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», – пояснил Песков.
Директором ФСВТС является Дмитрий Шугаев. Президент РФ Владимир Путин назначил его на эту должность 31 января 2017 г. Согласно подписанному 11 мая указу, деятельностью ФСВТС руководит непосредственно глава государства.
Вечером 12 мая Путин указом освободил от должности Шойгу и назначил его на пост секретаря Совета безопасности. В качестве кандидата на пост главы Минобороны Путин предложил Андрея Белоусова. Песков объяснил это решение необходимостью вписать экономику силового блока в экономику страны, а также необходимостью внедрения инноваций.
Патрушев в свою очередь был освобожден от должности секретаря Совета безопасности в связи с переходом на другую работу. По словам Пескова, он продолжает работать, и в течение ближайших нескольких дней станет известно, где он продолжит свою деятельность. 13 мая на первом совещании Совета безопасности РФ после кадровых перестановок присутствовали и Шойгу, и Патрушев.