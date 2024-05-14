Министр обороны Британии: Украина может использовать оружие в Крыму

Как сообщало агентство ТАСС, 6 мая пресс-секретарь Еврокомиссии по внешней политике Петер Стано в ходе брифинга на вопрос об отношении Евросоюза к планам Киева нанести удар по Крымскому мосту ответил, что «Украина имеет законное право на самозащиту». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это подстрекательством к терроризму. В начале мая она также предупреждала, что любые агрессивные действия против полуострова и Крымского моста повлекут за собой ответный удар возмездия.