Министр обороны Британии: Украина может использовать оружие в Крыму
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс считает, что Украина может применять оружие в Крыму, поскольку Лондон считает полуостров ее территорией. Заявление чиновника транслировал телеканал Sky News.
«Как вы знаете, мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым», – сказал Шаппс.
11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при новом наступлении в 2024 г. украинская сторона планирует разрушить Крымский мост. Позже намеки на возможную атаку сделали также постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица и посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс.
Как сообщало агентство ТАСС, 6 мая пресс-секретарь Еврокомиссии по внешней политике Петер Стано в ходе брифинга на вопрос об отношении Евросоюза к планам Киева нанести удар по Крымскому мосту ответил, что «Украина имеет законное право на самозащиту». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это подстрекательством к терроризму. В начале мая она также предупреждала, что любые агрессивные действия против полуострова и Крымского моста повлекут за собой ответный удар возмездия.