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Министр обороны Британии: Украина может использовать оружие в Крыму

Ведомости

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс считает, что Украина может применять оружие в Крыму, поскольку Лондон считает полуостров ее территорией. Заявление чиновника транслировал телеканал Sky News.

«Как вы знаете, мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым», – сказал Шаппс.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при новом наступлении в 2024 г. украинская сторона планирует разрушить Крымский мост. Позже намеки на возможную атаку сделали также постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица и посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс.

Как сообщало агентство ТАСС, 6 мая пресс-секретарь Еврокомиссии по внешней политике Петер Стано в ходе брифинга на вопрос об отношении Евросоюза к планам Киева нанести удар по Крымскому мосту ответил, что «Украина имеет законное право на самозащиту». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это подстрекательством к терроризму. В начале мая она также предупреждала, что любые агрессивные действия против полуострова и Крымского моста повлекут за собой ответный удар возмездия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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