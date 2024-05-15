EFE: Зеленский отменил визит в Испанию из-за ситуации на передовой

13 мая газета El País со ссылкой на источники писала, что Зеленский в ближайшее время посетит Мадрид и подпишет с премьер-министром Испании Педро Санчесом двустороннее соглашение о безопасности. Собеседники издания допустили, что в нем будет определен объем помощи, которую Испания сможет оказывать Украине в ближайшие годы.