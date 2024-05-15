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EFE: Зеленский отменил визит в Испанию из-за ситуации на передовой

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский отменил визит в Испанию, запланированный на 17 мая. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источник в Королевском дворце в Мадриде.

Собеседник не назвал причину такого решения. По данным дипломатических источников агентства, отмена визита произошла на фоне сложной для Киева ситуации из-за наступления российских войск.

CNN Portugal также пишет об отмене поездки Зеленского в Испанию и Португалию. По данным телеканала, это произошло из-за тяжелой внутренней ситуации на Украине. В частности, CNN указывает на сложную ситуацию вокруг Харькова.

Официально поездка Зеленского в Испанию не анонсировалась. 14 мая Королевский дом Испании сообщил, что президент Украины 17 мая встретится с королем Филиппом VI, но позже эту информацию отказались подтвердить в МИД Испании, отмечает EFE.

13 мая газета El País со ссылкой на источники писала, что Зеленский в ближайшее время посетит Мадрид и подпишет с премьер-министром Испании Педро Санчесом двустороннее соглашение о безопасности. Собеседники издания допустили, что в нем будет определен объем помощи, которую Испания сможет оказывать Украине в ближайшие годы.

В последние дни активизировались боевые действия в Харьковской области. В Белом доме заявляли, что ВС РФ начали наступление на Харьков. 11 и 12 мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль девяти населенных пунктов в регионе: Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца и Олейникова. 14 мая российские войска заняли Бугроватку в Харьковской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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