EFE: Зеленский отменил визит в Испанию из-за ситуации на передовой
Президент Украины Владимир Зеленский отменил визит в Испанию, запланированный на 17 мая. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источник в Королевском дворце в Мадриде.
Собеседник не назвал причину такого решения. По данным дипломатических источников агентства, отмена визита произошла на фоне сложной для Киева ситуации из-за наступления российских войск.
CNN Portugal также пишет об отмене поездки Зеленского в Испанию и Португалию. По данным телеканала, это произошло из-за тяжелой внутренней ситуации на Украине. В частности, CNN указывает на сложную ситуацию вокруг Харькова.
Официально поездка Зеленского в Испанию не анонсировалась. 14 мая Королевский дом Испании сообщил, что президент Украины 17 мая встретится с королем Филиппом VI, но позже эту информацию отказались подтвердить в МИД Испании, отмечает EFE.
13 мая газета El País со ссылкой на источники писала, что Зеленский в ближайшее время посетит Мадрид и подпишет с премьер-министром Испании Педро Санчесом двустороннее соглашение о безопасности. Собеседники издания допустили, что в нем будет определен объем помощи, которую Испания сможет оказывать Украине в ближайшие годы.
В последние дни активизировались боевые действия в Харьковской области. В Белом доме заявляли, что ВС РФ начали наступление на Харьков. 11 и 12 мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль девяти населенных пунктов в регионе: Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца и Олейникова. 14 мая российские войска заняли Бугроватку в Харьковской области.