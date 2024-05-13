El País: Украина в ближайшие дни заключит с Мадридом соглашение о безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Мадрид и подпишет с премьер-министром Испании Педро Санчесом двустороннее соглашение о безопасности стран, сообщает газета El País со ссылкой на источники в правительстве.
Целью соглашения является гарантия устойчивой долгосрочной военной поддержки Украине. Собеседники издания считают, что в нем будет определен объем помощи, которую Испания сможет оказывать Украине в ближайшие годы.
Планируется, что соглашение одобрит Совет министров Испании, но оно не будет представлено для ратификации парламенту, поскольку документ не имеет правового статуса международного договора. Военная поддержка станет направляться Украине через НАТО. Альянс может взять на себя координацию поставок Киеву из разных стран, заменяя контактную группу по обороне Украины (формат «Рамштайн»; координирует поставки вооружений Киеву).
Возможная победа на американских выборах экс-президента США Дональда Трампа может привести к выходу Вашингтона из контактной группы или ее параличу. НАТО планирует взять на себя выполнение ее задач. Отмечается, что Испания будет ежегодно вносить около 1 млрд евро в фонд, координируемый альянсом, пишет издание.
27 апреля министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид передаст Киеву зенитные ракеты-перехватчики большой дальности для комплексов Patriot.
Роблес также упомянула, что Испания уже доставила на Украину больничные медикаменты, индивидуальные аптечки первой помощи и новую партию артиллерийских боеприпасов крупного калибра, за которой в ближайшие месяцы последуют другие партии боеприпасов от 155 до 120 мм.
24 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина уже получила один зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot из Германии и ведет переговоры о еще шести. По словам министра, один из них был получен из Германии, еще четыре были «найдены» и по ним ведутся переговоры, а еще два находятся «на прицеле».