El País: Украина в ближайшие дни заключит с Мадридом соглашение о безопасности

24 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина уже получила один зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot из Германии и ведет переговоры о еще шести. По словам министра, один из них был получен из Германии, еще четыре были «найдены» и по ним ведутся переговоры, а еще два находятся «на прицеле».