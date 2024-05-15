ВС РФ взяли под контроль Работино и два села в Харьковской области

14 мая ВС РФ взяли под контроль село Бугроватка в Харьковской области. 13 мая глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в интервью Sky News признал, что линия боевого соприкосновения увеличивается, поскольку ВС России наступают на нескольких направлениях. Причиной ослабления ВСУ Синегубов назвал затягивание новых военных поставок со стороны Запада. По его словам, из-за этого украинским военным приходится уже почти полгода вести «оборонительную операцию».