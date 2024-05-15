ВС РФ взяли под контроль Работино и два села в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Работино в Запорожской области, а также села Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области. <...> Подразделениями группировки войск «Днепр» полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области», – указано в сообщении министерства.
Также подразделения «Днепра» нанесли поражение вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области.
Подразделения группировки войск «Восток» и «Центр», в свою очередь, поразили украинские подразделения в населенных пунктах на территории ДНР. Группировка «Запад» ударила по силам ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка и Надия ЛНР.
14 мая ВС РФ взяли под контроль село Бугроватка в Харьковской области. 13 мая глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в интервью Sky News признал, что линия боевого соприкосновения увеличивается, поскольку ВС России наступают на нескольких направлениях. Причиной ослабления ВСУ Синегубов назвал затягивание новых военных поставок со стороны Запада. По его словам, из-за этого украинским военным приходится уже почти полгода вести «оборонительную операцию».