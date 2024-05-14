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ВС РФ взяли под контроль село Бугроватка в Харьковской области

Ведомости

Подразделения группировки войск «Север» ВС России взяли под контроль село Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны украинской стороны. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Ведомство также отчиталось о том, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах поселка Веселое, города Волчанска и села Липцы Харьковской области. В районе села Старица Харьковской области была отражена контратака штурмовой группы 120-й бригады теробороны.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Были поражены чешская боевая машина РСЗО Vampire, 152 мм гаубица Д-20, три 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и немецкая зенитная самоходная установка Gepard.

13 мая глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в интервью Sky News признал, что линия боевого соприкосновения увеличивается, поскольку ВС России наступают на нескольких направлениях. Причиной ослабления ВСУ Синегубов назвал затягивание новых военных поставок со стороны Запада. По его словам, из-за этого украинским военным приходится уже почти полгода вести «оборонительную операцию».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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