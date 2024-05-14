ВС РФ взяли под контроль село Бугроватка в Харьковской области
Подразделения группировки войск «Север» ВС России взяли под контроль село Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны украинской стороны. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.
Ведомство также отчиталось о том, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах поселка Веселое, города Волчанска и села Липцы Харьковской области. В районе села Старица Харьковской области была отражена контратака штурмовой группы 120-й бригады теробороны.
По данным Минобороны, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Были поражены чешская боевая машина РСЗО Vampire, 152 мм гаубица Д-20, три 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и немецкая зенитная самоходная установка Gepard.
13 мая глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в интервью Sky News признал, что линия боевого соприкосновения увеличивается, поскольку ВС России наступают на нескольких направлениях. Причиной ослабления ВСУ Синегубов назвал затягивание новых военных поставок со стороны Запада. По его словам, из-за этого украинским военным приходится уже почти полгода вести «оборонительную операцию».