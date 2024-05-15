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Минюст Молдавии обратился в суд для ограничения оппозиционной партии «Шанс»

Ведомости

Министерство юстиции Молдавии обратилось в суд, чтобы ограничить деятельность оппозиционной партии «Шанс», которую ранее обвинили в финансовых нарушениях, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Министерство юстиции зарегистрировало заявление в суде Кишинева с просьбой применить положение закона о политических партиях, касающееся ограничения деятельности политической партии "Шанс" сроком на шесть месяцев», – процитировало агентство пресс-службу.

Представители партии «Шанс» были сняты с молдавских выборов по инициативе главы Службы информации и безопасности Александра Мустяцэ на фоне подозрений в связях с запрещенной конституционным судом оппозиционной партией «Шор».

23 апреля генпрокуратура Молдавии сообщила, что изучает вопрос создания оппозиционного политического блока «Победа» с точки зрения «измены родине».

21 апреля на съезде молдавских политиков и общественников в Москве председатель молдавской партии «Шор» Илан Шор объявил о создании политического блока «Победа». Глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что блок выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии. По ее словам, у этого кандидата будут шансы выиграть.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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