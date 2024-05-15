Минюст Молдавии обратился в суд для ограничения оппозиционной партии «Шанс»

21 апреля на съезде молдавских политиков и общественников в Москве председатель молдавской партии «Шор» Илан Шор объявил о создании политического блока «Победа». Глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что блок выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии. По ее словам, у этого кандидата будут шансы выиграть.