Минюст Молдавии обратился в суд для ограничения оппозиционной партии «Шанс»
Министерство юстиции Молдавии обратилось в суд, чтобы ограничить деятельность оппозиционной партии «Шанс», которую ранее обвинили в финансовых нарушениях, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Министерство юстиции зарегистрировало заявление в суде Кишинева с просьбой применить положение закона о политических партиях, касающееся ограничения деятельности политической партии "Шанс" сроком на шесть месяцев», – процитировало агентство пресс-службу.
Представители партии «Шанс» были сняты с молдавских выборов по инициативе главы Службы информации и безопасности Александра Мустяцэ на фоне подозрений в связях с запрещенной конституционным судом оппозиционной партией «Шор».
23 апреля генпрокуратура Молдавии сообщила, что изучает вопрос создания оппозиционного политического блока «Победа» с точки зрения «измены родине».
21 апреля на съезде молдавских политиков и общественников в Москве председатель молдавской партии «Шор» Илан Шор объявил о создании политического блока «Победа». Глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что блок выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии. По ее словам, у этого кандидата будут шансы выиграть.