Генпрокуратура Молдавии нашла признаки «измены родине» в создании блока «Победа»
Генпрокуратура Молдавии рассматривает создание оппозиционного политического блока «Победа» с точки зрения «измены родине». Об этом заявил исполняющий обязанности генерального прокурора республики Ион Мунтяну.
«С нашей точки зрения, данная акция имеет тенденцию угрожать безопасности государства <...>. Рассматривается и криминальная составляющая "измены родине" в связи с событиями, свидетелями которых мы все являемся», – сказал он (цитата по Ziarul de Garda).
Мунтяну добавил, что прокуратура, следственные органы и органы госбезопасности Молдавии наблюдают за действиями оппозиционных политиков. По его словам, в свое время каждое из них будет квалифицировано.
21 апреля на съезде молдавских политиков и общественников в Москве председатель молдавской партии «Шор» Илан Шор объявил о создании политического блока «Победа». Глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что блок выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии. По ее словам, у этого кандидата будут шансы выиграть. При этом Гуцул и Шор подчеркнули, что не намерены бороться за пост президента Молдавии на выборах 2024 г. из-за возрастных ограничений. Кандидат должен быть старше 40 лет, сейчас политикам по 37 лет.
Гуцул и Шор настаивают, что Молдавия должна присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), и выступают против вступления в ЕС. Действующий президент Молдавии Майя Санду, напротив, продвигает идею присоединения республики к ЕС. 16 апреля она сообщила о планах провести референдум по этому вопросу. Предполагается, что голосование состоится 20 октября.