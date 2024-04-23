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Генпрокуратура Молдавии нашла признаки «измены родине» в создании блока «Победа»

Ведомости

Генпрокуратура Молдавии рассматривает создание оппозиционного политического блока «Победа» с точки зрения «измены родине». Об этом заявил исполняющий обязанности генерального прокурора республики Ион Мунтяну. 

«С нашей точки зрения, данная акция имеет тенденцию угрожать безопасности государства <...>. Рассматривается и криминальная составляющая "измены родине" в связи с событиями, свидетелями которых мы все являемся», – сказал он (цитата по Ziarul de Garda).

Мунтяну добавил, что прокуратура, следственные органы и органы госбезопасности Молдавии наблюдают за действиями оппозиционных политиков. По его словам, в свое время каждое из них будет квалифицировано.

21 апреля на съезде молдавских политиков и общественников в Москве председатель молдавской партии «Шор» Илан Шор объявил о создании политического блока «Победа». Глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что блок выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии. По ее словам, у этого кандидата будут шансы выиграть. При этом Гуцул и Шор подчеркнули, что не намерены бороться за пост президента Молдавии на выборах 2024 г. из-за возрастных ограничений. Кандидат должен быть старше 40 лет, сейчас политикам по 37 лет.

Гуцул и Шор настаивают, что Молдавия должна присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), и выступают против вступления в ЕС. Действующий президент Молдавии Майя Санду, напротив, продвигает идею присоединения республики к ЕС. 16 апреля она сообщила о планах провести референдум по этому вопросу. Предполагается, что голосование состоится 20 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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