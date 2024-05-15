Япония и США подписали соглашение о разработке ракеты-перехватчика
Представители Японии и США подписали соглашение о совместной разработке ракеты, способной перехватывать гиперзвуковое оружие, сообщает ТАСС.
Соглашение конкретизирует, каким образом будут приниматься решения и распределяться задачи между сторонами в рамках проекта. Разработка ракеты должна начаться в текущем финансовом году (завершится в марте 2025 г.). Планируется, что она продлится более 5 лет. Япония и США планируют потратить на создание ракеты около 460 млрд иен (около $3 млрд).
Совместная разработка была согласована президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой в августе 2023 г.
В совместном заявлении Байдена и Кисиды, опубликованном 10 апреля, говорится, что партнерство США и Японии вошло в «новую эру».
В сфере обороны стороны подтверждают приверженность условиям Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности 1960 г. и уточняют, что его условия распространяются на острова Сенкаку (китайское название – Дяоюйдао), которые остаются одной из причин территориальных споров между Японией и КНР. В заявлении сторон осуждается любая попытка КНР изменить статус-кво в Южно-Китайском море силовыми методами.
Обновление существующего союза пройдет по двум основным направлениям. Во-первых, стороны договорились изменить структуру командования своими вооруженными силами. Во-вторых, стороны договорились учредить совет по военной промышленности для совместного производства вооружений. Это подразумевает сближение Японии с объединением AUKUS (Австралия, Великобритания, США) посредством сотрудничества по так называемому второму компоненту.
Также в пресс-релизе говорится о развитии сотрудничества Японии и США в космической сфере, поставке Токио крылатых ракет «Томагавк» и предоставлении возможности японским компаниям обслуживать американские военные корабли.