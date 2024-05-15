Япония и США подписали соглашение о разработке ракеты-перехватчика

Соглашение конкретизирует, каким образом будут приниматься решения и распределяться задачи между сторонами в рамках проекта. Разработка ракеты должна начаться в текущем финансовом году (завершится в марте 2025 г.). Планируется, что она продлится более 5 лет. Япония и США планируют потратить на создание ракеты около 460 млрд иен (около $3 млрд).