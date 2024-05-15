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Япония и США подписали соглашение о разработке ракеты-перехватчика

Ведомости

Представители Японии и США подписали соглашение о совместной разработке ракеты, способной перехватывать гиперзвуковое оружие, сообщает ТАСС.

Соглашение конкретизирует, каким образом будут приниматься решения и распределяться задачи между сторонами в рамках проекта. Разработка ракеты должна начаться в текущем финансовом году (завершится в марте 2025 г.). Планируется, что она продлится более 5 лет. Япония и США планируют потратить на создание ракеты около 460 млрд иен (около $3 млрд).

Совместная разработка была согласована президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой в августе 2023 г.

В совместном заявлении Байдена и Кисиды, опубликованном 10 апреля, говорится, что партнерство США и Японии вошло в «новую эру».

В сфере обороны стороны подтверждают приверженность условиям Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности 1960 г. и уточняют, что его условия распространяются на острова Сенкаку (китайское название – Дяоюйдао), которые остаются одной из причин территориальных споров между Японией и КНР. В заявлении сторон осуждается любая попытка КНР изменить статус-кво в Южно-Китайском море силовыми методами.

Обновление существующего союза пройдет по двум основным направлениям. Во-первых, стороны договорились изменить структуру командования своими вооруженными силами. Во-вторых, стороны договорились учредить совет по военной промышленности для совместного производства вооружений. Это подразумевает сближение Японии с объединением AUKUS (Австралия, Великобритания, США) посредством сотрудничества по так называемому второму компоненту.

Также в пресс-релизе говорится о развитии сотрудничества Японии и США в космической сфере, поставке Токио крылатых ракет «Томагавк» и предоставлении возможности японским компаниям обслуживать американские военные корабли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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