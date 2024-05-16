Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за теплый прием, отметив дружескую атмосферу на переговорах.
«Китайские друзья смогли создать дружескую, теплую атмосферу и в то же время очень прагматичную, насыщенную деловой частью, конструктивную атмосферу, которая помогает нам работать», – отметил он в заявлении для прессы по итогам переговоров.
Путин добавил, что переговоры показали то большое значение, которое и в Москве, и в Пекине придают развитию и укреплению партнерства и взаимодействия. Российско-китайские отношения он назвал образцом того, как должны выстраиваться связи между государствами и соседями.
Владимир Путин находится в Китае с государственным визитом 16 и 17 мая. Он посетит Пекин и Харбин.
16 мая в Пекине состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком и расширенном составе. Встреча продлилась около 2,5 часа, по ее итогам лидеры России и Китая подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, представители РФ и КНР подписали 10 межправительственных и межведомственных документов.