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Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за теплый прием, отметив дружескую атмосферу на переговорах.

«Китайские друзья смогли создать дружескую, теплую атмосферу и в то же время очень прагматичную, насыщенную деловой частью, конструктивную атмосферу, которая помогает нам работать», – отметил он в заявлении для прессы по итогам переговоров.

Путин добавил, что переговоры показали то большое значение, которое и в Москве, и в Пекине придают развитию и укреплению партнерства и взаимодействия. Российско-китайские отношения он назвал образцом того, как должны выстраиваться связи между государствами и соседями.

Владимир Путин находится в Китае с государственным визитом 16 и 17 мая. Он посетит Пекин и Харбин.

16 мая в Пекине состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком и расширенном составе. Встреча продлилась около 2,5 часа, по ее итогам лидеры России и Китая подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, представители РФ и КНР подписали 10 межправительственных и межведомственных документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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