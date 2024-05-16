Семерых украинских военных выслали из ФРГ за правоэкстремистскую символику

«Немецкие солдаты, которые имеют дело с военнослужащими вооруженных сил Украины в рамках поддержки обучения, будут регулярно проходить инструктаж и повышать осведомленность о правоэкстремистских символах. Украинские солдаты по прибытии в Германию прошли инструктаж по недопустимости нацистской символики», – сообщили в ведомстве.