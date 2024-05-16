Семерых украинских военных выслали из ФРГ за правоэкстремистскую символику
Семерых украинских военных выслали из Германии за ношение правоэкстремистской символики. Об этом сообщило министерство иностранных дел ФРГ.
В рамках тренировок, проводимых бундесвером для вооруженных сил Украины, было выявлено семь случаев ношения солдатами ультраправых символов. Их обучение было немедленно прекращено, а военных репатриировали на Украину.
«Немецкие солдаты, которые имеют дело с военнослужащими вооруженных сил Украины в рамках поддержки обучения, будут регулярно проходить инструктаж и повышать осведомленность о правоэкстремистских символах. Украинские солдаты по прибытии в Германию прошли инструктаж по недопустимости нацистской символики», – сообщили в ведомстве.
При этом уточняется, что «федеральное правительство не видит угрозы возможному мирному процессу на Украине со стороны крайних украинских националистов».