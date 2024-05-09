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В Киеве составили протокол на пенсионерку за ношение советской военной формы

Ведомости

Украинская полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении пенсионерки Галины Савченко, которая в советской военной форме пришла возложить цветы к Вечному огню в Киеве, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Ее обвинили в ношении советской символики, что является правонарушением на Украине. «За женщину начали заступаться прохожие и спорить с полицейским, чтобы те отпустили пенсионерку», – пишет издание, однако в итоге полиция ее так и не пропустила. Пенсионерке также пригрозили тем, что ее отвезут в отделение полиции, если она не снимет пилотку с советской символикой.

До этого издание сообщало, что жители Киева 9 мая приходят возложить цветы к Вечному огню в Парке Славы несмотря на то, что в этом году Украина перенесла празднование Дня Победы на 8 мая, переименовав этот праздник в «День памяти и победы над нацизмом». А 9 мая на Украине стало «днем Европы» и потеряло статус выходного.

В Москве же 9 мая на Красной площади состоялся традиционный военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 9000 человек, включая участников спецоперации, и 70 единиц техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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