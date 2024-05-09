В Киеве составили протокол на пенсионерку за ношение советской военной формы
Украинская полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении пенсионерки Галины Савченко, которая в советской военной форме пришла возложить цветы к Вечному огню в Киеве, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Ее обвинили в ношении советской символики, что является правонарушением на Украине. «За женщину начали заступаться прохожие и спорить с полицейским, чтобы те отпустили пенсионерку», – пишет издание, однако в итоге полиция ее так и не пропустила. Пенсионерке также пригрозили тем, что ее отвезут в отделение полиции, если она не снимет пилотку с советской символикой.
До этого издание сообщало, что жители Киева 9 мая приходят возложить цветы к Вечному огню в Парке Славы несмотря на то, что в этом году Украина перенесла празднование Дня Победы на 8 мая, переименовав этот праздник в «День памяти и победы над нацизмом». А 9 мая на Украине стало «днем Европы» и потеряло статус выходного.
В Москве же 9 мая на Красной площади состоялся традиционный военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 9000 человек, включая участников спецоперации, и 70 единиц техники.