В Киеве составили протокол на пенсионерку за ношение советской военной формы

Ее обвинили в ношении советской символики, что является правонарушением на Украине. «За женщину начали заступаться прохожие и спорить с полицейским, чтобы те отпустили пенсионерку», – пишет издание, однако в итоге полиция ее так и не пропустила. Пенсионерке также пригрозили тем, что ее отвезут в отделение полиции, если она не снимет пилотку с советской символикой.