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Вучич процитировал слова маршала Жукова о неблагодарности Запада

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич процитировал маршала СССР Георгия Жукова о неблагодарности западных стран за освобождение от немецких захватчиков. Его слова приводит портал Telegraf.

«Я смирился со своей политической судьбой. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе никогда не простят нам того, что мы их освободили. Я не маршал Жуков, я обычный маленький человек, избранный президентом маленькой, но свободолюбивой страны», – заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Слова советского военачальника сербский лидер вспомнил в контексте готовящейся к рассмотрению 23 мая «резолюции по Сребренице» (Босния и Герцеговина) на Генассамблее ООН. По словам Вучича, цель этого документа – создать возможности для иска против Сербии за возмещение военного ущерба в конфликте с Хорватией 1991-1995 гг. Он подчеркнул, что Белград говорит «нет» не Западу, а несправедливости. Вучич подчеркнул, что его речь на ГА ООН 23 мая «войдет в историю».

Германия и Руанда подготовили проект резолюции, в котором предлагается объявить 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. Против проекта резолюции уже выступила Россия. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал документ однобоким. По его оценке, авторы проекта стремятся зафиксировать «отвечающую лишь их интересам» трактовку событий.

В июле 1995 г. в Сребренице за несколько дней были убиты более 8000 мусульман. Ответственность за это была возложена на силы боснийских сербов. Международный суд ООН в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид. В 2015 г. Россия уже накладывала вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, в котором убийство боснийских мусульман признавалось геноцидом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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