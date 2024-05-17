Вучич процитировал слова маршала Жукова о неблагодарности Запада
Президент Сербии Александр Вучич процитировал маршала СССР Георгия Жукова о неблагодарности западных стран за освобождение от немецких захватчиков. Его слова приводит портал Telegraf.
«Я смирился со своей политической судьбой. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе никогда не простят нам того, что мы их освободили. Я не маршал Жуков, я обычный маленький человек, избранный президентом маленькой, но свободолюбивой страны», – заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
Слова советского военачальника сербский лидер вспомнил в контексте готовящейся к рассмотрению 23 мая «резолюции по Сребренице» (Босния и Герцеговина) на Генассамблее ООН. По словам Вучича, цель этого документа – создать возможности для иска против Сербии за возмещение военного ущерба в конфликте с Хорватией 1991-1995 гг. Он подчеркнул, что Белград говорит «нет» не Западу, а несправедливости. Вучич подчеркнул, что его речь на ГА ООН 23 мая «войдет в историю».
Германия и Руанда подготовили проект резолюции, в котором предлагается объявить 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. Против проекта резолюции уже выступила Россия. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал документ однобоким. По его оценке, авторы проекта стремятся зафиксировать «отвечающую лишь их интересам» трактовку событий.
В июле 1995 г. в Сребренице за несколько дней были убиты более 8000 мусульман. Ответственность за это была возложена на силы боснийских сербов. Международный суд ООН в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид. В 2015 г. Россия уже накладывала вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, в котором убийство боснийских мусульман признавалось геноцидом.