Вучич процитировал слова маршала Жукова о неблагодарности Запада

Слова советского военачальника сербский лидер вспомнил в контексте готовящейся к рассмотрению 23 мая «резолюции по Сребренице» (Босния и Герцеговина) на Генассамблее ООН. По словам Вучича, цель этого документа – создать возможности для иска против Сербии за возмещение военного ущерба в конфликте с Хорватией 1991-1995 гг. Он подчеркнул, что Белград говорит «нет» не Западу, а несправедливости. Вучич подчеркнул, что его речь на ГА ООН 23 мая «войдет в историю».