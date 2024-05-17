Путин заявил, что ему еще надо над собой работать
Человек добивается успеха, когда относится к себе критически. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, отметив, что и ему еще надо работать над собой.
На встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета один из выступающих заявил, что Путин является для него примером, а его настойчивость и дальновидность вдохновляют. Студент спросил, как президенту удалось развить эти качества.
«Не знаю, так получилось. Вообще, мне кажется, что мне, как и многим, как всем людям, многого не хватает. Я еще должен работать над собой», – сказал Путин, отвечая на вопрос.
По мнению президента РФ, добиваются успеха те люди, которые относятся к себе критически и понимают, что им нужно много работать над собой.
Владимир Путин находится с государственным визитом в Китае 16-17 мая. 17 мая он посещает Харбин. Президент РФ уже выступил на церемонии открытия Российско-китайского ЭКСПО и форума межрегионального сотрудничества, а также встретился заместителем председателя КНР Хань Чжэном.
16 мая Путин провел переговоры в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составе. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Представители РФ и КНР также заключили 10 межправительственных и межведомственных документов.