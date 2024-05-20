Наследный принц Саудовской Аравии отложил визит в Японию из-за болезни короля

По данным ТАСС, планировалась встреча кронпринца с императором Японии Нарухито и переговоры с премьер-министром Фумио Кисидой. В частности, визит был приурочен к 70-летию установления дипломатических связей между Японией и Саудовской Аравией в 2025 г.