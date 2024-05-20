Наследный принц Саудовской Аравии отложил визит в Японию из-за болезни короля
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд перенес свой визит в Японию из-за болезни отца, короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Японии.
Отмечается, что принц должен был посетить Японию с официальным визитом с 20 по 23 мая. Однако поздним вечером 19 мая правительство Саудовской Аравии сообщило, что поездку принца необходимо отложить из-за состояния здоровья короля.
«Ожидаемый визит его королевского высочества принца Мухаммеда будет скоординирован между двумя странами», – говорится в сообщении.
19 мая агентство SPA сообщило, что у короля Саудовской Аравии было диагностировано воспаление легких.
По данным ТАСС, планировалась встреча кронпринца с императором Японии Нарухито и переговоры с премьер-министром Фумио Кисидой. В частности, визит был приурочен к 70-летию установления дипломатических связей между Японией и Саудовской Аравией в 2025 г.