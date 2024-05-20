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Наследный принц Саудовской Аравии отложил визит в Японию из-за болезни короля

Ведомости

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд перенес свой визит в Японию из-за болезни отца, короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Японии.

Отмечается, что принц должен был посетить Японию с официальным визитом с 20 по 23 мая. Однако поздним вечером 19 мая правительство Саудовской Аравии сообщило, что поездку принца необходимо отложить из-за состояния здоровья короля.

«Ожидаемый визит его королевского высочества принца Мухаммеда будет скоординирован между двумя странами», – говорится в сообщении.

19 мая агентство SPA сообщило, что у короля Саудовской Аравии было диагностировано воспаление легких.

По данным ТАСС, планировалась встреча кронпринца с императором Японии Нарухито и переговоры с премьер-министром Фумио Кисидой. В частности, визит был приурочен к 70-летию установления дипломатических связей между Японией и Саудовской Аравией в 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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