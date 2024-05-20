Каллас заявила, что страны НАТО уже обучают бойцов ВСУ на территории Украины
Некоторые страны НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на Украине. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает Financial Times.
Каллас отметила, что союзникам НАТО не нужно опасаться втягивания альянса в конфликт. Пятая статья Североатлантического договора, по ее словам, подразумевает коллективный ответ альянса только при нападении на одно или несколько государств-членов. Премьер-министр подчеркнула, что каждая страна берет на себя риски, связанные с отправкой персонала для обучения военнослужащих ВСУ.
Кроме того, Каллас сообщила, что вопрос отправки военнослужащих Эстонии для обучения украинской армии остается открытым, исключать его нельзя.
9 мая премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил нахождение войск НАТО на Украине. Он не уточнил, военнослужащие каких стран и в каком количестве присутствуют в стране, но при этом отметил, что никто не хочет прямого столкновения с Россией.
14 мая министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что тема отправки военнослужащих западных стран на Украину не получила развития ни в стране, ни в Европейском союзе в целом. Он добавил, что приоритетом на данный момент является отправка боеприпасов на Украину и обучение украинских военных в других странах.