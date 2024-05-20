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Каллас заявила, что страны НАТО уже обучают бойцов ВСУ на территории Украины

Ведомости

Некоторые страны НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на Украине. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает Financial Times.

Каллас отметила, что союзникам НАТО не нужно опасаться втягивания альянса в конфликт. Пятая статья Североатлантического договора, по ее словам, подразумевает коллективный ответ альянса только при нападении на одно или несколько государств-членов. Премьер-министр подчеркнула, что каждая страна берет на себя риски, связанные с отправкой персонала для обучения военнослужащих ВСУ.

Кроме того, Каллас сообщила, что вопрос отправки военнослужащих Эстонии для обучения украинской армии остается открытым, исключать его нельзя.

9 мая премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил нахождение войск НАТО на Украине. Он не уточнил, военнослужащие каких стран и в каком количестве присутствуют в стране, но при этом отметил, что никто не хочет прямого столкновения с Россией.

14 мая министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что тема отправки военнослужащих западных стран на Украину не получила развития ни в стране, ни в Европейском союзе в целом. Он добавил, что приоритетом на данный момент является отправка боеприпасов на Украину и обучение украинских военных в других странах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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