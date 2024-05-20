Каллас заявила, что страны НАТО уже обучают бойцов ВСУ на территории Украины

Каллас отметила, что союзникам НАТО не нужно опасаться втягивания альянса в конфликт. Пятая статья Североатлантического договора, по ее словам, подразумевает коллективный ответ альянса только при нападении на одно или несколько государств-членов. Премьер-министр подчеркнула, что каждая страна берет на себя риски, связанные с отправкой персонала для обучения военнослужащих ВСУ.