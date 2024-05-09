Польский премьер подтвердил нахождение солдат НАТО на Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск признал присутствие войск НАТО на Украине.
«НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. <...> Кроме того, там уже есть наблюдатели и инженеры», – сказал он (цитата по Natemat).
Туск не уточнил, солдаты каких стран и в каком количестве присутствуют на Украине. Премьер при этом отметил, что «никто не хочет прямой войны» с Россией.
При этом генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг 9 мая сообщил, что НАТО не планирует отправлять войска на территорию Украины и об этом также не просят в Киеве.
В феврале 2024 г. президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на Украину могут отправить военный контингент НАТО. В майском интервью The Economist Макрон вновь сообщил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.
Подобные планы отвергли в ФРГ, Польше, Словакии, Швеции, Венгрии и Великобритании. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждали, что Макрон имел в виду отправку военных инструкторов для обучения и тренировок украинских военнослужащих.