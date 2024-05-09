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Польский премьер подтвердил нахождение солдат НАТО на Украине

Ведомости

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал присутствие войск НАТО на Украине.

«НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. <...> Кроме того, там уже есть наблюдатели и инженеры», – сказал он (цитата по Natemat).

Туск не уточнил, солдаты каких стран и в каком количестве присутствуют на Украине. Премьер при этом отметил, что «никто не хочет прямой войны» с Россией.

При этом генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг 9 мая сообщил, что НАТО не планирует отправлять войска на территорию Украины и об этом также не просят в Киеве.

В феврале 2024 г. президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на Украину могут отправить военный контингент НАТО. В майском интервью The Economist Макрон вновь сообщил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.

Подобные планы отвергли в ФРГ, Польше, Словакии, Швеции, Венгрии и Великобритании. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждали, что Макрон имел в виду отправку военных инструкторов для обучения и тренировок украинских военнослужащих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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