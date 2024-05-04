В Италии призвали не «нагнетать напряженность» вокруг ввода войск на Украину

«Потому что, в отличие от других, у нас в системе есть явный запрет на прямое военное вмешательство, выходящее за рамки того, что предусмотрено законами и конституцией. <...> Предполагаемый вариант на Украине не только не входит в эти правила, но и спровоцирует дальнейшее раскручивание конфликта, что не принесет пользы прежде всего самим украинцам», – пояснил он.