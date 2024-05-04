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В Италии призвали не «нагнетать напряженность» вокруг ввода войск на Украину

Ведомости

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто призвал Францию прекратить «нагнетать напряженность» заявлениями о якобы вводе западных войск на Украину. Об этом он заявил в интервью изданию Corriere della Sera.

«Я не сужу президента такой дружественной страны, как Франция, но я не понимаю цели и полезности этих заявлений, которые объективно нагнетают напряженность», – сказал он.

Он подчеркнул, что Италия не будет участвовать в какой-либо возможной вооруженной интервенции.

«Потому что, в отличие от других, у нас в системе есть явный запрет на прямое военное вмешательство, выходящее за рамки того, что предусмотрено законами и конституцией. <...> Предполагаемый вариант на Украине не только не входит в эти правила, но и спровоцирует дальнейшее раскручивание конфликта, что не принесет пользы прежде всего самим украинцам», – пояснил он.

О возможности отправки войск на Украину регулярно заявляет президент Франции Эммануэль Макрон. 2 мая в интервью The Economist он заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Он призвал не исключать «априори» такой сценарий, поскольку цель состоит в том, чтобы не дать России победить на Украине.

Впервые подобное заявление он сделал 26 февраля, выступая на пресс-конференции по итогам конференции в поддержку Украины в Париже. Подобные планы отвергли в ФРГ, Польше, Словакии, Швеции, Венгрии и Великобритании. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждали, что Макрон имел в виду отправку военных инструкторов для обучения и тренировок украинских военнослужащих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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