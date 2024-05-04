В Италии призвали не «нагнетать напряженность» вокруг ввода войск на Украину
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто призвал Францию прекратить «нагнетать напряженность» заявлениями о якобы вводе западных войск на Украину. Об этом он заявил в интервью изданию Corriere della Sera.
«Я не сужу президента такой дружественной страны, как Франция, но я не понимаю цели и полезности этих заявлений, которые объективно нагнетают напряженность», – сказал он.
Он подчеркнул, что Италия не будет участвовать в какой-либо возможной вооруженной интервенции.
«Потому что, в отличие от других, у нас в системе есть явный запрет на прямое военное вмешательство, выходящее за рамки того, что предусмотрено законами и конституцией. <...> Предполагаемый вариант на Украине не только не входит в эти правила, но и спровоцирует дальнейшее раскручивание конфликта, что не принесет пользы прежде всего самим украинцам», – пояснил он.
О возможности отправки войск на Украину регулярно заявляет президент Франции Эммануэль Макрон. 2 мая в интервью The Economist он заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Он призвал не исключать «априори» такой сценарий, поскольку цель состоит в том, чтобы не дать России победить на Украине.
Впервые подобное заявление он сделал 26 февраля, выступая на пресс-конференции по итогам конференции в поддержку Украины в Париже. Подобные планы отвергли в ФРГ, Польше, Словакии, Швеции, Венгрии и Великобритании. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждали, что Макрон имел в виду отправку военных инструкторов для обучения и тренировок украинских военнослужащих.