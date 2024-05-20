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СВР: Запад обеспокоен падением рейтинга Зеленского

Ведомости

Западные страны крайне обеспокоены падением рейтингов украинских властей. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, передает «РИА Новости».

В частности, среди населения рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился до 17% и продолжает снижаться. В ВСУ его популярность не превышает 20%, утверждает СВР.

Кроме того, по данным российской разведки, более 70% населения не доверяют украинским СМИ, около 90% украинцев хотели бы покинуть страну.

В СВР обратили внимание на «масштабные чистки» в армии Украины, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны. По оценке ведомства, Зеленский «чувствует уязвимость» и в преддверии истечения срока полномочий 20 мая отчаянно пытается избавиться от «неблагонадежных».

В начале мая в СВР сообщили, что США активизировали усилия по поиску замены Зеленскому. По данным ведомства, Вашингтон контактирует по этому вопросу с экс-президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Кроме того, негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Необходимость смены президента Украины может понадобиться в случае резкого ухудшения ситуации в зоне боевых действий и возникновения необходимости срочной смены президента Украины. При таком сценарии все неудачи будут списаны на Зеленского, добавили в службе.

Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 г. Тогда инаугурация главы государства состоялась бы в мае. Но власти Украины отменили голосование, сославшись на военное положение и мобилизацию. Полномочия действующего президента Украины Владимира Зеленского фактически истекают 20 мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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