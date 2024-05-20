СВР: Запад обеспокоен падением рейтинга Зеленского

В начале мая в СВР сообщили, что США активизировали усилия по поиску замены Зеленскому. По данным ведомства, Вашингтон контактирует по этому вопросу с экс-президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Кроме того, негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.