СВР: Запад обеспокоен падением рейтинга Зеленского
Западные страны крайне обеспокоены падением рейтингов украинских властей. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, передает «РИА Новости».
В частности, среди населения рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился до 17% и продолжает снижаться. В ВСУ его популярность не превышает 20%, утверждает СВР.
Кроме того, по данным российской разведки, более 70% населения не доверяют украинским СМИ, около 90% украинцев хотели бы покинуть страну.
В СВР обратили внимание на «масштабные чистки» в армии Украины, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны. По оценке ведомства, Зеленский «чувствует уязвимость» и в преддверии истечения срока полномочий 20 мая отчаянно пытается избавиться от «неблагонадежных».
В начале мая в СВР сообщили, что США активизировали усилия по поиску замены Зеленскому. По данным ведомства, Вашингтон контактирует по этому вопросу с экс-президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Кроме того, негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.
Необходимость смены президента Украины может понадобиться в случае резкого ухудшения ситуации в зоне боевых действий и возникновения необходимости срочной смены президента Украины. При таком сценарии все неудачи будут списаны на Зеленского, добавили в службе.
Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 г. Тогда инаугурация главы государства состоялась бы в мае. Но власти Украины отменили голосование, сославшись на военное положение и мобилизацию. Полномочия действующего президента Украины Владимира Зеленского фактически истекают 20 мая.