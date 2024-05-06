СВР: США активизировали работу по возможной смене Зеленского

В то же время в США и Европе пока заинтересованы в том, чтобы на посту главы государства оставался Зеленский, поскольку на нем «завязаны схемы финансирования» конфликта, которые приносят «колоссальные доходы» как Киеву, так и западным производителям вооружений. В связи с этим Запад убеждает оппонентов действующего президента Украины проявлять сдержанность «до поры до времени», отметили в СВР.