СВР: США активизировали работу по возможной смене Зеленского
США активизировали усилия по поиску замены президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР) РФ, передает «РИА Новости».
По данным службы, Вашингтон контактирует по этому вопросу с экс-президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Кроме того, негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.
В СВР пояснили, что перечисленные кандидатуры могут понадобиться в случае резкого ухудшения ситуации в зоне боевых действий и возникновения необходимости срочной смены президента Украины. В таком случае все неудачи будут списаны на Зеленского, добавили в службе.
В то же время в США и Европе пока заинтересованы в том, чтобы на посту главы государства оставался Зеленский, поскольку на нем «завязаны схемы финансирования» конфликта, которые приносят «колоссальные доходы» как Киеву, так и западным производителям вооружений. В связи с этим Запад убеждает оппонентов действующего президента Украины проявлять сдержанность «до поры до времени», отметили в СВР.
18 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Польше гражданина, который планировал совершить покушение на Зеленского. Утверждалось, что задержанный якобы связан с Россией. По версии следствия, он хотел собрать информацию о безопасности международного аэропорта «Жешув-Ясенка» для нападения на Зеленского.
После этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что Запад, вероятно, принял решение ликвидировать Зеленского.