Медведев: Запад, вероятно, принял решение о ликвидации Зеленского
Сообщения о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского в Польше могут свидетельствовать о решении Запада ликвидировать его. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьезно. <...> Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!» – написал он.
18 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Польше гражданина, который планировал совершить покушение на Зеленского. По утверждению СБУ, злоумышленник был пойман благодаря совместной работе с правоохранительными органами Польши.
Сообщалось, что задержанный якобы связан с Россией. По версии следствия, он планировал сбор информации о безопасности аэропорта «Жешув-Ясенка», что должно было помочь в совершении нападения. Мужчину арестовали, ему предъявлено обвинение по п. 3 ст. 130 УК Польши (сбор или хранение сведений, передача которых может нанести ущерб республике).