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Медведев: Запад, вероятно, принял решение о ликвидации Зеленского

Ведомости

Сообщения о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского в Польше могут свидетельствовать о решении Запада ликвидировать его. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьезно. <...> Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!» – написал он.

18 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Польше гражданина, который планировал совершить покушение на Зеленского. По утверждению СБУ, злоумышленник был пойман благодаря совместной работе с правоохранительными органами Польши.

Сообщалось, что задержанный якобы связан с Россией. По версии следствия, он планировал сбор информации о безопасности аэропорта «Жешув-Ясенка», что должно было помочь в совершении нападения. Мужчину арестовали, ему предъявлено обвинение по п. 3 ст. 130 УК Польши (сбор или хранение сведений, передача которых может нанести ущерб республике).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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