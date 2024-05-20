FT: Евросоюз опасается ужесточения действий Фицо после нападения

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Операция длилась более трех часов. 16 мая госсекретарь министерства окружающей среды Филип Куффа сообщил, что состояние премьер-министра после операции оценивается как стабильное. На следующий день Фицо перенес еще одну операцию. 17 мая Калиняк заявил, что состояние Фицо пока не позволяет транспортировать его в больницу в Братиславе. 19 мая он подтвердил эту информацию.