FT: Евросоюз опасается ужесточения действий Фицо после нападения
Европейские чиновники опасаются, что после пережитого покушения премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, станет более жестким, сообщает газета Financial Times.
По данным издания, чиновники предполагают, что Фицо может стать как премьер-министр Венгрии Виктор Обран, который задержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО. До покушения премьер-министр Словакии присоединился к венгерскому лидеру в противостоянии кандидатуре действующего главы Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генерального секретаря альянса.
По словам неназванного чиновника в Евросоюзе, Фицо проявлял себя более компромиссно в частном порядке, чем во время появлений на аудитории. Источник уточнил, что премьер-министр Словакии «определенно не в лиге Орбана».
Покушение на Фицо ошеломило граждан Словакии и во время его восстановления они размышляют, каким премьер-министр страны станет после пережитого нападения, пишет газета.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Операция длилась более трех часов. 16 мая госсекретарь министерства окружающей среды Филип Куффа сообщил, что состояние премьер-министра после операции оценивается как стабильное. На следующий день Фицо перенес еще одну операцию. 17 мая Калиняк заявил, что состояние Фицо пока не позволяет транспортировать его в больницу в Братиславе. 19 мая он подтвердил эту информацию.
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что покушение на Фицо планировалось заранее, а стрелявший в него присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабинета министров. Нападавшего задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Мужчина произвел выстрелы из пистолета, у него было разрешение на оружие. В разговоре с телеканалом TA3 нападавший заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо.
25 октября 2023 г. Фицо, которого западные СМИ называют политиком пророссийских взглядов, официально вступил в должность премьер-министра Словакии. До этого Фицо уже занимал пост премьер-министра страны в 2006–2010 и 2012–2018 гг. Он обещал прекратить военную помощь Украине, критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО.