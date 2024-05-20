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ВС РФ взяли под контроль Белогоровку в ЛНР

Ведомости

Российская армия заняла поселок Белогоровка в ЛНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Населенный пункт взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск. Уточняется, что российские военные также заняли более выгодные рубежи и позиции.

Подразделения группировки войск «Север» отразили две контратаки ВСУ в районах Волчанска и Старицы Харьковской области. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах Червоная Диброва и Кузьмино в ЛНР.

Кроме того, группировка войск «Центр» отразила контратаку ВСУ в районе Соловьево в ДНР. Подразделения группировки войск «Восток» отбили контратаку противника под Владимировкой в ДНР.

В течение недели с 11 по 17 мая ВС РФ взяли под контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области и еще один в ЛНР. 18 мая российские войска заняли Старицу в Харьковской области. 

ВС РФ активно продвигаются вглубь обороны ВСУ в течение уже нескольких недель. 13 мая глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в интервью Sky News признал, что линия боевого соприкосновения увеличивается, поскольку российская армия наступает на нескольких направлениях. Причиной ослабления ВСУ Синегубов назвал затягивание новых военных поставок со стороны Запада.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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