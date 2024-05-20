ВС РФ взяли под контроль Белогоровку в ЛНР
Населенный пункт взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск. Уточняется, что российские военные также заняли более выгодные рубежи и позиции.
Подразделения группировки войск «Север» отразили две контратаки ВСУ в районах Волчанска и Старицы Харьковской области. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах Червоная Диброва и Кузьмино в ЛНР.
Кроме того, группировка войск «Центр» отразила контратаку ВСУ в районе Соловьево в ДНР. Подразделения группировки войск «Восток» отбили контратаку противника под Владимировкой в ДНР.
В течение недели с 11 по 17 мая ВС РФ взяли под контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области и еще один в ЛНР. 18 мая российские войска заняли Старицу в Харьковской области.
ВС РФ активно продвигаются вглубь обороны ВСУ в течение уже нескольких недель. 13 мая глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в интервью Sky News признал, что линия боевого соприкосновения увеличивается, поскольку российская армия наступает на нескольких направлениях. Причиной ослабления ВСУ Синегубов назвал затягивание новых военных поставок со стороны Запада.