ВС РФ взяли под контроль село Старица в Харьковской области
Российские силы взяли под контроль село Старица в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в своей новой сводке.
«Подразделениями группировки войск «Север» в результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника», – говорится в сообщении.
Кроме того было нанесено поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны Украины в районах населенных пунктов Ветеренарное Харьковской области, а также Мирополье и Локня Сумской области.
Группировка войск «Запад» заняла, добавили в Минобороны, более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям 14-й, 110-й и 63й бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Артемовка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики (ЛНР).
Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям 68-й, 24-й, 100-й бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Семеновка, Майорск, Калиново и Новгородское ДНР.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил (ВС) РФ были уничтожены радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ и склад хранения безэкипажных катеров. Поражена живая сила и техника противника в 134 районах. Средствами ПВО сбито 37 БПЛА и оперативно-тактическая ракета «Точка-У».
15 мая Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Работино в Запорожской области, а также Глубокое и Лукьянцы Харьковской области. 14 мая ВС РФ взяли под контроль село Бугроватка в Харьковской области. 13 мая глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в интервью Sky News признал, что линия боевого соприкосновения увеличивается, поскольку ВС России наступают на нескольких направлениях. Причиной ослабления ВСУ Синегубов назвал затягивание новых военных поставок со стороны Запада. По его словам, из-за этого украинским военным приходится уже почти полгода вести «оборонительную операцию».