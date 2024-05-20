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Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу в связи с гибелью президента республики Эбрахима Раиси. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба правительства России.

«От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю вам глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью в результате крушения вертолета президента Исламской Республики Иран его превосходительства Сейеда Эбрахима Раиси и сопровождавших его официальных лиц», – говорится в сообщении Мишустина.

Он отметил, что гибель Раиси стала большой потерей для Ирана, и подчеркнул, что президент посвятил свою жизнь беззаветному служению исламской республике.

Премьер-министр также напомнил о большом личном вкладе Раиси в укрепление дружественных и добрососедских российско-иранских отношений в духе стратегического партнерства.

19 мая вертолет, на борту которого находился президент Ирана, совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Иранские СМИ писали, что причиной аварии стали сложные погодные условия. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с президентом страны Ильхамом Алиевым. Всего президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два борта приземлились благополучно.

Спасательная операция длилась более 15 часов. Найти место крушения удалось только утром 20 мая. Помимо Раиси, в упавшем вертолете находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и другие чиновники. Все восемь человек, включая двух пилотов и одного технического работника, погибли. Тела погибших доставят в Тебриз – столицу провинции Восточный Азербайджан, где 21 мая пройдут похороны Раиси и сопровождавших его лиц.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил пятидневный траур в стране.

Обязанности главы Ирана, согласно законодательству, будет исполнять Мохбер. И. о. главы иранского МИДа назначен замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что расследование позволит установить причины крушения вертолета президента Ирана.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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