Tasnim: пятничный имам Тебриза был жив в течение часа после авиакатастрофы
Пятничный имам Тебриза Мохаммад Али Аль-Хашем был жив еще в течение часа после авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на главу Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана Мохаммада Хасана Нами.
«Он был жив еще в течение часа после авиакатастрофы и даже позвонил по телефону главе администрации президента Голамхосейну Эсмаили», – приводит слова Хасана Нами Tasnim (цитата по ТАСС).
Аятолла Мохаммад Али Аль-Хашем был представителем верховного лидера в провинции Восточный Азербайджан и имамом в городе Тебриз. Он также был членом провинциальной палаты Совета по целесообразности и депутатом Ассамблеи экспертов провинции.
Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Иранские СМИ писали, что причиной аварии стали сложные погодные условия. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с президентом республики Ильхамом Алиевым. Всего президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два борта приземлились благополучно.
Спасательная операция длилась более 15 часов. Найти место крушения удалось только утром 20 мая. Помимо Раиси, в упавшем вертолете находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и другие чиновники. Всего восемь человек, включая двух пилотов и одного технического работника. Все они погибли.