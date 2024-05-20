Tasnim: пятничный имам Тебриза был жив в течение часа после авиакатастрофы

Спасательная операция длилась более 15 часов. Найти место крушения удалось только утром 20 мая. Помимо Раиси, в упавшем вертолете находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и другие чиновники. Всего восемь человек, включая двух пилотов и одного технического работника. Все они погибли.