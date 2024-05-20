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ВС России в ходе спецоперации уничтожили станцию ЗРК IRIS-T и установку С-125

Ведомости

Российская авиация совместно с ракетными войсками и артиллерией уничтожила радиолокационную станцию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T и пусковую установку ЗРК С-125. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Отмечается, что вооруженные силы РФ также поразили место, где проводились совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ. Кроме того, было сбито 45 БПЛА, управляемая авиационная бомба Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS и противокорабельная ракета «Нептун».

По информации ведомства, потери ВСУ составили до 30 военных, девять автомобилей, танк, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

20 мая Минобороны также сообщило о взятии поселка Белогоровка в ЛНР подразделением «Южной» группировки войск. Ведомство добавило, что российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции. ВС РФ активно продвигаются вглубь обороны ВСУ уже в течение нескольких недель, с 11 мая по 17 мая российские военные взяли под контроль 12 пунктов Харьковской области и еще один в ЛНР. 18 мая ВС РФ заняли Старицу в Харьковской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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