ВС России в ходе спецоперации уничтожили станцию ЗРК IRIS-T и установку С-125

20 мая Минобороны также сообщило о взятии поселка Белогоровка в ЛНР подразделением «Южной» группировки войск. Ведомство добавило, что российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции. ВС РФ активно продвигаются вглубь обороны ВСУ уже в течение нескольких недель, с 11 мая по 17 мая российские военные взяли под контроль 12 пунктов Харьковской области и еще один в ЛНР. 18 мая ВС РФ заняли Старицу в Харьковской области.