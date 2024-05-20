ВС России в ходе спецоперации уничтожили станцию ЗРК IRIS-T и установку С-125
Российская авиация совместно с ракетными войсками и артиллерией уничтожила радиолокационную станцию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T и пусковую установку ЗРК С-125. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Отмечается, что вооруженные силы РФ также поразили место, где проводились совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ. Кроме того, было сбито 45 БПЛА, управляемая авиационная бомба Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS и противокорабельная ракета «Нептун».
По информации ведомства, потери ВСУ составили до 30 военных, девять автомобилей, танк, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.
20 мая Минобороны также сообщило о взятии поселка Белогоровка в ЛНР подразделением «Южной» группировки войск. Ведомство добавило, что российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и позиции. ВС РФ активно продвигаются вглубь обороны ВСУ уже в течение нескольких недель, с 11 мая по 17 мая российские военные взяли под контроль 12 пунктов Харьковской области и еще один в ЛНР. 18 мая ВС РФ заняли Старицу в Харьковской области.