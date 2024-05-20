Министр военного кабинета Израиля назвал выдачу ордера МУСа «преступлением»

Ганц заметил, что Израиль ведет самую справедливую войну, которая была начата в ответ на нападение на израильтян радикальной палестинской группировки «Хамас» 7 октября 2023 г. Израиль при этом строго соблюдает международное право. По его словам, ставить руководителей страны, вступившей в боевые действия для защиты, в один ряд с террористами является моральной слепотой, нарушением долга и подрывом способности защитить своих граждан.