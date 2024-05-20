Министр военного кабинета Израиля назвал выдачу ордера МУСа «преступлением»
Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц в соцсети X назвал «историческим преступлением» возможную выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Так он прокомментировал требование прокурора МУСа Карима Асада Ахмада Хана.
Ганц заметил, что Израиль ведет самую справедливую войну, которая была начата в ответ на нападение на израильтян радикальной палестинской группировки «Хамас» 7 октября 2023 г. Израиль при этом строго соблюдает международное право. По его словам, ставить руководителей страны, вступившей в боевые действия для защиты, в один ряд с террористами является моральной слепотой, нарушением долга и подрывом способности защитить своих граждан.
«Принятие позиции прокурора было бы историческим преступлением», – подчеркнул министр военного кабинета Израиля.
20 мая прокурор МУСа потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны.
Среди военных преступлений, к которым могут быть причастны Нетаньяху и Галант, перечислены голод гражданского населения, причинение тяжких страданий, вреда здоровью и жестокое обращение, убийство, нападение на мирное население. В числе преступлений против человечества – истребление населения, преследование и другие бесчеловечные действия.
Наряду с требованием выдать ордеры на арест израильских государственных лиц Хан также запросил ордеры на арест трех лидеров движения «Хамас»: лидера движения в секторе Газа Яхья Синвара, командира военного крыла Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро Исмаила Хании.
Карим Хан ранее потребовал ордер на арест президента России Владимира Путина по обвинениям в насильственном перемещении украинских детей, и этот ордер был выдан МУСом. Россия категорически отвергла обвинения МУСа, юрисдикцию которого она, как и Израиль, не признает.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации палестинского минздрава, превысило 35 000 человек.