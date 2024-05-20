Ван И заявил, что Китай ценит позицию России по Тайваню
Китай ценит позицию России по Тайваню и выражает уверенность, что Москва продолжит оказывать поддержку Пекину. Об этом заявил китайский министр иностранных дел Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«В своей речи после победы на выборах президент России Владимир Путин подчеркнул, что Тайвань является частью Китая, что КНР высоко ценит. Я уверен, что Россия продолжит оказывать Китаю твердую поддержку по вопросам, затрагивающим основные интересы страны», – говорится в заявлении по итогам встречи.
20 мая Лавров на встрече с китайским коллегой уточнил, что Россия привержена принципу «одного Китая». Это произошло на фоне вступления в должность президента Тайваня Лай Циндэ. Кроме того, стороны осудили вмешательство третьих стран во внутренние дела Китая в контексте тайваньского вопроса.
20 мая президент Тайваня Лай Циндэ в своей инаугурационной речи призвал материковый Китай к диалогу. Он добавил, что в вопросах демократии и свободы Тайвань не идет на уступки, а Китай должен прекратить политическое и военное запугивание острова, взяв на себя глобальную ответственность за мир и стабильность в регионе.