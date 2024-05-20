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Ван И заявил, что Китай ценит позицию России по Тайваню

Ведомости

Китай ценит позицию России по Тайваню и выражает уверенность, что Москва продолжит оказывать поддержку Пекину. Об этом заявил китайский министр иностранных дел Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«В своей речи после победы на выборах президент России Владимир Путин подчеркнул, что Тайвань является частью Китая, что КНР высоко ценит. Я уверен, что Россия продолжит оказывать Китаю твердую поддержку по вопросам, затрагивающим основные интересы страны», – говорится в заявлении по итогам встречи.

20 мая Лавров на встрече с китайским коллегой уточнил, что Россия привержена принципу «одного Китая». Это произошло на фоне вступления в должность президента Тайваня Лай Циндэ. Кроме того, стороны осудили вмешательство третьих стран во внутренние дела Китая в контексте тайваньского вопроса.

20 мая президент Тайваня Лай Циндэ в своей инаугурационной речи призвал материковый Китай к диалогу. Он добавил, что в вопросах демократии и свободы Тайвань не идет на уступки, а Китай должен прекратить политическое и военное запугивание острова, взяв на себя глобальную ответственность за мир и стабильность в регионе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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