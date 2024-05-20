Ван И заявил, что Китай ценит позицию России по Тайваню

20 мая президент Тайваня Лай Циндэ в своей инаугурационной речи призвал материковый Китай к диалогу. Он добавил, что в вопросах демократии и свободы Тайвань не идет на уступки, а Китай должен прекратить политическое и военное запугивание острова, взяв на себя глобальную ответственность за мир и стабильность в регионе.