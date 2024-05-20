Лавров: Россия продолжит придерживаться принципа «одного Китая»

2 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что тайваньский вопрос является главной красной чертой в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать. Глава Китая отметил, что КНР не будет мириться с сепаратистской деятельностью сил за независимость Тайваня, а также с потворством ей извне. 10 апреля Си Цзиньпин подчеркнул, что иностранные силы не смогут помешать воссоединению материкового Китая с Тайванем. По его словам, споры между китайцами по обе стороны пролива могут быть решены мирным путем без доведения до военного конфликта.