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Лавров: Россия продолжит придерживаться принципа «одного Китая»

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И уточнил, что Россия останется приверженной принципу «одного Китая» в контексте вступления в должность президента Тайваня Лая Циндэ. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Стороны осудили вмешательство третьих стран во внутренние дела Китая в тайваньском вопросе.

Ван И выразил Лаврову признательность за выбор президентом России Владимиром Путиным Китая для первого государственного визита после вступления в должность. Министр иностранных дел РФ поблагодарил китайскую сторону за теплый прием Путина в Пекине и Харбине 16-17 мая. Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе пекинского саммита, а также ряд других тем двусторонней повестки.

Лавров поблагодарил китайских партнеров за взвешенную позицию по урегулированию украинского кризиса и приветствовал предложение председателя КНР Си Цзиньпина по организации мирной конференции при равноправном участии России и Украины, с учетом интересов Москвы в области безопасности и текущих реалий.

20 мая президент Тайваня в своей инаугурационной речи призвал Китай прекратить политическое и военное запугивание острова и совместно работать над поддержанием мира и стабильности в Тайваньском проливе и во всем регионе.

15 мая «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщали, что США отправят неофициальную делегацию в Тайбэй на инаугурацию Циндэ. Отмечалось, что делегация будет состоять из пяти бывших представителей правительства США и бывших советников администрации.

2 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что тайваньский вопрос является главной красной чертой в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать. Глава Китая отметил, что КНР не будет мириться с сепаратистской деятельностью сил за независимость Тайваня, а также с потворством ей извне. 10 апреля Си Цзиньпин подчеркнул, что иностранные силы не смогут помешать воссоединению материкового Китая с Тайванем. По его словам, споры между китайцами по обе стороны пролива могут быть решены мирным путем без доведения до военного конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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