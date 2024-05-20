Лавров: Россия продолжит придерживаться принципа «одного Китая»
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И уточнил, что Россия останется приверженной принципу «одного Китая» в контексте вступления в должность президента Тайваня Лая Циндэ. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Стороны осудили вмешательство третьих стран во внутренние дела Китая в тайваньском вопросе.
Ван И выразил Лаврову признательность за выбор президентом России Владимиром Путиным Китая для первого государственного визита после вступления в должность. Министр иностранных дел РФ поблагодарил китайскую сторону за теплый прием Путина в Пекине и Харбине 16-17 мая. Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе пекинского саммита, а также ряд других тем двусторонней повестки.
Лавров поблагодарил китайских партнеров за взвешенную позицию по урегулированию украинского кризиса и приветствовал предложение председателя КНР Си Цзиньпина по организации мирной конференции при равноправном участии России и Украины, с учетом интересов Москвы в области безопасности и текущих реалий.
20 мая президент Тайваня в своей инаугурационной речи призвал Китай прекратить политическое и военное запугивание острова и совместно работать над поддержанием мира и стабильности в Тайваньском проливе и во всем регионе.
15 мая «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщали, что США отправят неофициальную делегацию в Тайбэй на инаугурацию Циндэ. Отмечалось, что делегация будет состоять из пяти бывших представителей правительства США и бывших советников администрации.
2 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что тайваньский вопрос является главной красной чертой в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать. Глава Китая отметил, что КНР не будет мириться с сепаратистской деятельностью сил за независимость Тайваня, а также с потворством ей извне. 10 апреля Си Цзиньпин подчеркнул, что иностранные силы не смогут помешать воссоединению материкового Китая с Тайванем. По его словам, споры между китайцами по обе стороны пролива могут быть решены мирным путем без доведения до военного конфликта.