Новый президент Тайваня на инаугурации призвал Китай к диалогу
Президент Тайваня Лай Циндэ призвал материковый Китай к диалогу в своей инаугурационной речи. Об этом сообщает Reuters.
«Я также хочу призвать Китай прекратить политическое и военное запугивание Тайваня и взять на себя глобальную ответственность вместе с Тайванем упорно работать над поддержанием мира и стабильности по ту сторону Тайваньского пролива и во всем регионе, чтобы мир не боялся начала войны», – сказал Циндэ.
Он также подчеркнул, что в вопросах демократии и свободы Тайвань не идет на уступки.
20 мая официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Циндэ направляет опасные сигналы, продвигая идею независимости острова. Так он прокомментировал инаугурацию президента Тайваня, пишет агенство «Синьхуа».
13 января на выборах главы Тайваня победил кандидат Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ. Второе место занял кандидат Хоу Юи от партии Гоминьдан, более склонной к диалогу с КНР. В своей победной речи Циндэ заявил, что он будет привержен защите острова от угроз и запугивания со стороны материкового Китая.
15 мая «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщали, что США отправят неофициальную делегацию в Тайбэй на инаугурацию Лай Циндэ. Отмечалось, что она будет состоять из пяти бывших представителей правительства США и бывших советников администрации.
2 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что тайваньский вопрос является главной красной чертой в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать. Глава Китая отметил, что КНР не будет мириться с сепаратисткой деятельностью сил за независимость Тайваня, а также с потворством ей извне. 10 апреля Си Цзиньпин подчеркнул, что иностранные силы не смогут помешать воссоединению материкового Китая с Тайванем. По его словам, споры между китайцами по обе стороны пролива могут быть решены мирным путем без доведения до военного конфликта.