Бербок приехала в Киев с необъявленным визитом
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев в пятый раз с начала спецоперации России на Украине. Об этом говорится на сайте МИД Германии. Заранее ее визит не анонсировался.
«Германия вместе со многими другими странами со всех уголков мира твердо стоит на стороне Украины. На это народ Украины может рассчитывать в долгосрочной перспективе», – подчеркнула Бербок по прибытии в Киев.
Она обратила внимание на проблемы с ПВО Украины и призвала срочно усилить систему. Министр отметила, что вместе с главой минобороны Германии Борисом Писториусом выступила с глобальной инициативой по усилению украинской ПВО. По ее словам, на эти цели уже собран почти 1 млрд евро.
В МИД ФРГ заявили, что цель поездки Бербок – заверить Киев в поддержке Германии и Европы, несмотря на ухудшение ситуации в зоне боевых действий. Планы министра не уточняются.
В середине мая на Украину также приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В госдепе отметили, что визит Блинкена подчеркивает поддержку США.
В Кремле прибытие госсекретаря США в Киев связали с нервозностью властей Украины, европейских столиц и Вашингтона из-за спецоперации России на Украине.