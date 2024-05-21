Бербок приехала в Киев с необъявленным визитом

Она обратила внимание на проблемы с ПВО Украины и призвала срочно усилить систему. Министр отметила, что вместе с главой минобороны Германии Борисом Писториусом выступила с глобальной инициативой по усилению украинской ПВО. По ее словам, на эти цели уже собран почти 1 млрд евро.