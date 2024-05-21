Китай выразил протест Южной Корее и Японии из-за посещения их депутатами Тайваня

Посольство Китая в Сеуле заявило, что посещение законодателей нарушает принцип «одного Китая» и дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между странами. Посольство Китая в Токио подчеркнуло, что Япония на протяжении долгого времени колонизировала Тайвань, что возлагает на нее серьезную историческую ответственность в контексте тайваньского вопроса. Ведомство призвало страну быть осторожной в своих заявлениях и действиях.