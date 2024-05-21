Китай выразил протест Южной Корее и Японии из-за посещения их депутатами Тайваня
Китай выразил протест Южной Корее и Японии из-за того, что их депутаты посетили церемонию вступления в должность главы Тайваня Лай Циндэ. Об этом пишет газета Zaobao.
Посольство Китая в Сеуле заявило, что посещение законодателей нарушает принцип «одного Китая» и дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между странами. Посольство Китая в Токио подчеркнуло, что Япония на протяжении долгого времени колонизировала Тайвань, что возлагает на нее серьезную историческую ответственность в контексте тайваньского вопроса. Ведомство призвало страну быть осторожной в своих заявлениях и действиях.
Дипломатические представительства также потребовали воздержаться от вмешательства во внутренние дела Китая и отказаться от поддержки сепаратистских сил, которые выступают за независимость Тайваня.
20 мая глава Тайваня Лай Циндэ на инаугурации призвал материковый Китай к диалогу. Он заявил, что в вопросах демократии и свободы Тайвань не идет на уступки, а Китай должен прекратить политическое и военное запугивание острова, взяв на себя глобальную ответственность за мир и стабильность в регионе.
В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с китайским коллегой Ван И уточнил, что Россия привержена принципу «одного Китая». Глава китайского ведомства выразил уверенность, что Москва продолжит оказывать Пекину поддержку. По его словам, Китай ценит позицию России по Тайваню.