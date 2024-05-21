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Китай выразил протест Южной Корее и Японии из-за посещения их депутатами Тайваня

Ведомости

Китай выразил протест Южной Корее и Японии из-за того, что их депутаты посетили церемонию вступления в должность главы Тайваня Лай Циндэ. Об этом пишет газета Zaobao.

Посольство Китая в Сеуле заявило, что посещение законодателей нарушает принцип «одного Китая» и дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между странами. Посольство Китая в Токио подчеркнуло, что Япония на протяжении долгого времени колонизировала Тайвань, что возлагает на нее серьезную историческую ответственность в контексте тайваньского вопроса. Ведомство призвало страну быть осторожной в своих заявлениях и действиях.

Дипломатические представительства также потребовали воздержаться от вмешательства во внутренние дела Китая и отказаться от поддержки сепаратистских сил, которые выступают за независимость Тайваня.

20 мая глава Тайваня Лай Циндэ на инаугурации призвал материковый Китай к диалогу. Он заявил, что в вопросах демократии и свободы Тайвань не идет на уступки, а Китай должен прекратить политическое и военное запугивание острова, взяв на себя глобальную ответственность за мир и стабильность в регионе.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с китайским коллегой Ван И уточнил, что Россия привержена принципу «одного Китая». Глава китайского ведомства выразил уверенность, что Москва продолжит оказывать Пекину поддержку. По его словам, Китай ценит позицию России по Тайваню.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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