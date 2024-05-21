Песков назвал любопытной реакцию США на возможный ордер МУС на арест Нетаньяху
Ситуация с возможным ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта является более чем любопытной в связи с реакцией США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что Россия не является участником Римского статута и не признает юрисдикцию МУС.
«Ситуация более чем любопытная, в плане, наверное, отношения Соединенных Штатов Америки, готовности использовать санкционные методы даже в отношении этого МУСа, весьма любопытная. То есть, с одной стороны, мы не поддерживаем, но с другой стороны, конечно, мы внимательно наблюдаем и фиксируем особенности позиции», – отметил Песков.
20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны. Среди военных преступлений, к которым могут быть причастны Нетаньяху и Галант, перечислены голод гражданского населения, причинение тяжких страданий, вреда здоровью и жестокое обращение, убийство, нападение на мирное население. В числе преступлений против человечества – истребление населения, преследование и другие бесчеловечные действия. Хан также запросил ордеры на арест трех лидеров движения «Хамас»: лидера движения в секторе Газа Яхья Синвара, командира военного крыла Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро Исмаила Хании.
Сам Нетаньяху назвал намерение МУС арестовать его абсурдным и ложным, а сравнение «Хамаса» и армии обороны Израиля – «новым антисемитизмом».
Президент США Джо Байден, выступая в Розовом саду Белого дома на торжественном приеме, посвященном еврейскому наследию США, заявил, что вопреки обвинениям в адрес Израиля, выдвинутым МУС, происходящее в секторе Газа не является геноцидом.