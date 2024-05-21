Песков назвал любопытной реакцию США на возможный ордер МУС на арест Нетаньяху

«Ситуация более чем любопытная, в плане, наверное, отношения Соединенных Штатов Америки, готовности использовать санкционные методы даже в отношении этого МУСа, весьма любопытная. То есть, с одной стороны, мы не поддерживаем, но с другой стороны, конечно, мы внимательно наблюдаем и фиксируем особенности позиции», – отметил Песков.