Песков: РФ выступает за двугосударственное решение между Израилем и Палестиной
Россия выступает за двугосударственное урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я хочу вам напомнить, что РФ является правопреемницей Советского Союза. И Советский Союз уже, собственно, на финальной стадии своего существования как раз признал государство Палестина. И это абсолютно укладывается в соответствующие резолюции СБ ООН и в подход на основе двугосударственного регулирования», – заявил он, отвечая на вопрос о реакции Кремля на признание Палестины Норвегией, Испанией и Ирландией.
22 мая правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили о признании Палестины независимым государством. Израиль в ответ отозвал для консультаций своих послов в Ирландии и Норвегии. Палестинская национальная администрация приветствовала заявления трех стран. Там назвали решения Норвегии, Ирландии и Испании вкладом в осуществление права палестинского народа на самоопределение и реализацию инициативы о двух государствах.
Последние несколько недель о необходимости признать Палестину как государство также заговорили власти Словении, Мальты и Бельгии. На сегодняшний день Палестину официально признали 143 страны. В ЕС до сегодняшнего дня это сделала только Швеция. Кроме того, на момент вступления в объединение Палестину признали государством Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия. Палестина не имеет статуса полноправного члена ООН, поскольку она не признана тремя странами – постоянными членами СБ ООН (США, Великобританией и Францией).
СССР признал Палестину еще в 1988 г. После начала боевых действий в секторе Газа президент РФ Владимир Путин напомнил, что Москва всегда выступала за создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Президент также отмечал, что Москва поддерживает концепцию «двух государств» в регионе, и говорил о безальтернативности дипломатического решения конфликта.