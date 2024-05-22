Российские войска взяли под контроль Клещеевку в ДНР

В течение недели с 11 по 17 мая ВС РФ взяли под контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области и еще один в ЛНР. 18 мая российские войска заняли Старицу в Харьковской области. ВС РФ активно продвигаются вглубь обороны ВСУ в течение уже нескольких недель. 13 мая глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в интервью Sky News признал, что линия боевого соприкосновения увеличивается, поскольку российская армия наступает на нескольких направлениях. Причиной ослабления ВСУ Синегубов назвал затягивание новых военных поставок со стороны Запада.