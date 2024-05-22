Российские войска взяли под контроль Клещеевку в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Подразделениями «Южной» группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка ДНР», – говорится в сообщении.
В районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка российские силы также поразили живую силу и технику украинских бригад, противник потерял 18 автомобилей, гаубицы и другую технику. Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад в районах Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного ДНР.
По данным оборонного ведомства, российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили два склада боеприпасов ВСУ и нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 102 районах.
8 мая Минобороны заявило о взятии села Кисловка в Харьковской области и Новокалиново в ДНР. 20 мая стало известно о переходе под контроль ВС РФ поселка Белогоровка в ЛНР.
В течение недели с 11 по 17 мая ВС РФ взяли под контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области и еще один в ЛНР. 18 мая российские войска заняли Старицу в Харьковской области. ВС РФ активно продвигаются вглубь обороны ВСУ в течение уже нескольких недель. 13 мая глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в интервью Sky News признал, что линия боевого соприкосновения увеличивается, поскольку российская армия наступает на нескольких направлениях. Причиной ослабления ВСУ Синегубов назвал затягивание новых военных поставок со стороны Запада.