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Российские войска взяли под контроль Клещеевку в ДНР

Ведомости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделениями «Южной» группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка ДНР», – говорится в сообщении.

В районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка российские силы также поразили живую силу и технику украинских бригад, противник потерял 18 автомобилей, гаубицы и другую технику. Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад в районах Пречистовки, Великой Новоселки и Нескучного ДНР.

По данным оборонного ведомства, российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили два склада боеприпасов ВСУ и нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 102 районах.

8 мая Минобороны заявило о взятии села Кисловка в Харьковской области и Новокалиново в ДНР. 20 мая стало известно о переходе под контроль ВС РФ поселка Белогоровка в ЛНР.

В течение недели с 11 по 17 мая ВС РФ взяли под контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области и еще один в ЛНР. 18 мая российские войска заняли Старицу в Харьковской области. ВС РФ активно продвигаются вглубь обороны ВСУ в течение уже нескольких недель. 13 мая глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в интервью Sky News признал, что линия боевого соприкосновения увеличивается, поскольку российская армия наступает на нескольких направлениях. Причиной ослабления ВСУ Синегубов назвал затягивание новых военных поставок со стороны Запада.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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